Citibanamex, uno de los principales bancos de los que operan en el país, ratificó su compromiso de colaborar en la eliminación del uso del efectivo en México, e incluso se dijo dispuesto a bajar las comisiones en algunas cuentas bancarias que apoyen a ello.

Ernesto Torres Cantú, director general de la filial mexicana de Citigroup, expuso que es importante terminar con el uso del efectivo en el país, dado el alto costo que representa para la economía, además de que con ello se abatiría otro de los flagelos importantes de México que es la corrupción.

“Hay que pelear contra el efectivo: el costo de tener efectivo es enorme en la economía; para nosotros, para nuestros clientes el tener demasiado efectivo facilita la corrupción; es importantísimo quitarlo”, dijo.

Durante su participación en el Foro Forbes, el director de Citibanamex aseguró que está “absolutamente convencido” de que no hay manera de eliminar el efectivo, si no hay cuentas que no cuesten.

“El que verdaderamente faciliten el acceso y quiten las excusas para no estar bancarizados; esa solución lo permite la tecnología”, señaló.