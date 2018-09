Citibanamex, uno de los principales bancos de los que operan en el país, ratificó su compromiso de colaborar en la eliminación del uso del efectivo en México e incluso se declaró dispuesto a bajar las comisiones en algunas cuentas bancarias que apoyen a ello.

Ernesto Torres Cantú, director general de la filial mexicana del estadounidense Citigroup, expuso que es importante terminar con el uso del efectivo en el país, dado el alto costo que representa para la economía, además de que con ello se abatiría uno de los flagelos importantes que es la corrupción.

“Hay que pelear contra el efectivo: el costo de tener efectivo es enorme en la economía; para nosotros, para nuestros clientes, tener demasiado efectivo facilita la corrupción; es importantísimo quitarlo”, dijo.

Durante su participación en el Foro Forbes, el director de Citibanamex aseguró que está “absolutamente convencido” de que no hay manera de eliminar el efectivo, si no hay cuentas bancarias que no cuesten.

“Pagos chicos que no cuesten, que verdaderamente faciliten el acceso y quiten las excusas para no estar bancarizados, esa solución la permite la tecnología”, señaló Torres Cantú.

Destacó que existen en México la tecnología y el teléfono celular, entre otras herramientas, para atacar el uso de efectivo de forma muy importante en los próximos años.

Hace algunas semanas, Alfonso Romo, próximo jefe de la oficina de la Presidencia de la República, reveló que otro de los objetivos de la siguiente administración es la erradicación del efectivo de la economía mexicana, justamente para abatir la informalidad y la corrupción.

Para Ernesto Torres Cantú, se trata de una propuesta muy viable y enfatizó que la banca está lista y propositiva en este tema. “Ahorita ya tenemos la tecnología y la regulación suficientes en el sistema financiero mexicano para poder aspirar a que podamos operar sin efectivo”.

El director de Citibanamex explicó que el uso del efectivo resulta costoso para todos, pues, además del transporte y lo que implica trasladarse para hacer pagos con éste, se suman las comisiones que van de por medio.

“Eso tiene un costo enormemente grande y finalmente el tema de la corrupción, ligado al manejo del efectivo. El uso del efectivo no te permite seguir la operación, no te permite saber quién pagó qué, cuánto gana quién y tiene impactos por todos lados”, expuso.

En México, no se ha avanzado: American Express

José María Zas, presidente de American Express para América Latina, destacó, por su parte, que aunque en México ha habido progresos respecto a la bancarización, el uso de efectivo contra el plástico sigue en niveles importantes.

“Del gasto de todos los mexicanos, 10% se hace con un plástico y 90% en efectivo; en los últimos 10 años no se movió esa cifra”, mencionó.

Durante su participación en el foro, abundó en que mientras en otros países la tendencia es incentivar otros medios de pago, en México no ha ocurrido así.

“Todos los países del mundo lo que han hecho es incentivar el uso del plástico en un acuerdo entre el gobierno y el sistema financiero, porque el gobierno es muy importante”, dijo.

Agregó: “si plastificas la economía, lo que estás haciendo es blanqueando la economía; vas a recibir más impuestos, 50% de la economía sigue siendo informal. Además, eliminas la corrupción”.

El presidente de American Express para América Latina estimó que, para lograr este objetivo, debe haber cambios importantes en la regulación. “Hay que dar incentivos para que la gente use el plástico, hay que educar a la población, lo que significa usar tarjetas para beneficio de la sociedad entera”.

De acuerdo con cifras del Banco de México, hoy todavía 95% de la población utiliza el efectivo, además de que ve que la tendencia seguirá en niveles parecidos para los siguientes años.

No obstante, el nuevo gobierno quiere entrarle a este tema, para lo cual, en las siguientes semanas, de acuerdo con Romo, presentarán su plan en la materia. Los bancos, según lo que han referido algunos de sus directivos, coinciden con ello.