Según el consejero delegado de Citigroup, Mike Corbat, “miles de empleados” de los centros de atención al cliente del banco estadounidense serán sustituidos por máquinas. La medida cambiará la experiencia de los clientes y servirá para recortar costos.

Corbat, que dirige el cuarto mayor banco estadounidense por activos, descartó la implicación de Citi en el proceso de fusiones que vive EU.

Los ejecutivos de Citi, tras recibir presiones para que reduzcan los costos al nivel de sus competidores, han informado del impacto que tendrá la tecnología en su plantilla, que suma 209,000 empleados a nivel global. En verano del año pasado ya advirtieron de que la mitad de los 20,000 trabajadores de la división de banca de inversión podrían ser sustituidos por robots. Las declaraciones de Corbat son las más explícitas que ha hecho la compañía sobre cómo puede transformar la entidad los 8,000 millones de dólares que invierte el banco en tecnología. El banco tiene 100 millones de clientes en 19 mercados.

“Tenemos miles de personas en centros de atención al cliente y somos conscientes de que esos procesos se pueden digitalizar, mejorando la experiencia del cliente”, admitió Corbat.

El ejecutivo no especificó cuántas personas trabajan en los centros de atención al cliente de Citi, ni cuántos empleados se verán afectados por la digitalización, aunque sí reconoció que hay peticiones sencillas de gestionar, como informar del saldo en cuenta. Otras empresas ya utilizan inteligencia artificial en sus call centers.

La británica Marks and Spencer cuenta con sistemas capaces de analizar peticiones de voz en tiempo real y dirigir las peticiones al departamento adecuado. No obstante, Citi no pretende prescindir de todos los empleados de sus centros de atención al cliente. “Siempre surgirá el típico problema que tiene que ser resuelto por una persona. No queremos que nuestros clientes se sientan frustrados en ningún momento”, puntualizó Corbat.

El ejecutivo mencionó el potencial de la tecnología como un motivo por el que el banco no participará en el proceso de fusiones que vive el sector en EU.

En este mismo tema, algunos otros bancos reconocidos internacionalmente siguen esta tendencia tecnológica, pues afirman que los costos disminuyen y se brinda mejor atención al cliente, tal es el caso de Santander, BBVA, CaixaBank, Evo Banco o WiZink.

Existen diferentes ejemplos de la inclusión tecnológica en la banca, por ejemplo: EVO Bot, cuyo asistente virtual, desde su lanzamiento, se ha convertido en el segundo canal de consultas preferido por los clientes de la entidad. Cuatro de cada 10 solicitudes de información se procesan ya a través del chatbot, con un margen de éxito de 83%, indican desde el banco.

“Los chatbots nos han permitido crear una nueva forma de relacionarnos con los clientes, de forma más ágil, inmediata y accesible que a través de canales tradicionales”, explica José Miguel Romero, responsable de Contact Center de la entidad. Pero el de Evo Banco no es un caso aislado.

En los últimos dos años, las entidades más destacadas del sector financiero español, con Santander, CaixaBank y BBVA a la cabeza, han apostado por incorporar esta tecnología que, como vaticinan todos los expertos, está llamada a revolucionar la relación de los clientes con sus bancos.

Según Gartner, para el 2021, más de 50% de las empresas gastará más en la creación de chatbots que en el desarrollo de apps móviles.