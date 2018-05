Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas

Ciberataques no deben minimizarse: IMEF Si bien el fraude de 300 millones de pesos que se han registrado por el ciberataque en el SPEI no representa una afectación grande para los bancos, es un problema que no debe minimizarse por el monto, sino por el hecho de que se vulneró el sistema financiero bancario.