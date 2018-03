Guo Shuqing, titular del nuevo regulador de los sistemas bancario y de seguros, ha sido designado jefe del Partido Comunista y vicegobernador del Banco Popular de China (PBOC, por su sigla en inglés), reportó el lunes la publicación oficial Financial News.



Como jefe del partido del PBOC, Guo ejercerá la influencia más amplia en uno de los bancos centrales más poderosos del mundo que, a diferencia de sus pares en algunos países, no es completamente independiente. Su toma de decisiones está ampliamente sujeta a la influencia política del Partido Comunista y del gobierno.



Dos fuentes con conocimiento directo del anuncio interno dijeron anteriormente a Reuters que Guo asumiría esas dos posiciones. La designación también confirma un reporte de Reuters del domingo.



Tener a la misma persona como jefe del partido en el PBOC y como vicegobernador es inusual en el régimen regulatorio financiero de China.



Como jefe del partido del PBOC, Guo supera políticamente al nuevo gobernador del banco, Yi Gang, pero como vicegobernador está un escalón por debajo.



Durante 15 años, Zhou Xiaochuan, el mentor de Yi, había trabajado tanto como gobernador del PBOC y jefe del partido. El mismo Guo es presidente y director del partido de la recientemente establecida Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China (CRBSC).



Ambos hombres apoyarán a Liu He, el nuevo viceprimer ministro y asesor económico clave de China, además de aliado de confianza del presidente Xi Jinping, para implementar la agenda de desarrollo y reforma del gobierno central.



El rol único de Guo le permitirá coordinar las políticas e implementación entre el PBOC y la CRBSC y ayudar a avanzar en las reformas financieras de Beijing, dijeron fuentes.