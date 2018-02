Quien se comprometa a la formalización de la economía será la mejor opción para México, consideró Ernesto Torres Cantú, director general de Grupo Financiero Citibanamex.



En conferencia, el banquero destacó que este es uno de los principios clave que deben manifestar los candidatos a partir de abril que empiecen las campañas. Los otros, dijo, son una economía de libre mercado y el respeto de las instituciones.



Resaltó, no obstante, que las campañas no han empezado y que los planteamientos hasta ahora han sido genéricos, por lo que habrá que esperar.



“Nos interesa muchísimo que haya absoluta claridad de los diferentes candidatos respecto del modelo del país que quieren hacia el futuro. Y si somos particularmente incisivos es que lo mejor para México es una economía de libre mercado y el respeto a las instituciones (…) el otro principio que me parece clave es la formalización de la economía”, dijo.



El director de Citibanamex informó ayer los resultados del grupo financiero para todo el 2017. Ese año ganó más de 24,300 millones de pesos, 46% más que el año anterior, como consecuencia de un crecimiento en la colocación del crédito y la captación.



Dicho resultado, expuso, fue histórico para el banco filial del estadounidense Citigroup, y similar al del 2006, pero ese año fue como consecuencia de la venta de Avantel.



Esto representará, dijo, que la utilidad para los empleados del banco, también será importante este año.



En cuanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Ernesto Torres confió en que este llegará a una buena negociación, aunque sí reconoció que habrá algo de volatilidad por la incertidumbre de este tema y la elección, aunque estimó que la economía seguirá creciendo.



Aunque la cartera total de crédito del banco creció 11%, hubo rubros como el de nómina y el de pymes, que tuvieron crecimientos marginales, lo cual el directivo espera se reviertan este año y destacó que la tendencia es a nivel gremial.