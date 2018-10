La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) espera que el siguiente gobierno continúe con el trabajo que, hasta la fecha, se ha realizado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que es la parte que le toca a este organismo en la lucha antiblanqueo.

Omar Torres, director adjunto de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV, refirió que en el actual sexenio se han tenido buenos avances para combatir estos delitos, por lo cual espera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, continúe por este camino.

“Estamos muy contentos con los resultados obtenidos en estos años (...) En temas de prevención de lavado de dinero no estamos en el mismo lugar que en el 2012, ha habido un avance y hacemos votos para que se continúe con esta inercia de mejora”, indicó durante su participación en el 2do Foro de Prevención de Lavado de Dinero, realizado por el Colegio de Contadores Públicos de México.

Refirió que, por ejemplo, en el 2012 no se tenía un cuerpo normativo como el de hoy en día. En aquel tiempo, añadió, el delito estaba tipificado pero no existían normas, mismas que se han impulsado en esta administración. “Se escribieron normas para tener una referencia de cómo cuidarse, pero (sabemos que) ahora esto no es suficiente. El cumplir no es suficiente”.

En este sentido, explicó que actualmente las entidades del sistema financiero cumplen genuinamente con las obligaciones que se les impusieron con la ley antilavado; sin embargo, cumplir con la normativa no aleja a estas instituciones del riesgo que siempre está presente en la actividad financiera.

Respecto al marco general antilavado que existe en el país, y que incluye tanto la parte de prevención como de la lucha contra este ilícito, el funcionario añadió que si bien se ha tenido un avance en la implementación del mismo, aún quedan áreas de oportunidades para mejorar, tal como lo advirtió el Grupo de Acción Financiera Internacional en su última evaluación sobre México.

Entre los temas que aún quedan pendientes por mejorar, añadió, está encontrar las herramientas para poder abarcar y supervisar a todas las actividades vulnerables, ya que al ser varias, hace falta capital humano o tecnológico para cubrirlas todas.

Otra de las partes que se deben mejorar es la procuración de la justicia, ya que existe un índice muy bajo respecto a las carpetas de investigación que se inician en relación con las condenas que se dan.

Avanza la certificación

Por otro lado, el funcionario informó que la certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ha avanzado y, a septiembre de este año, casi la mitad de las entidades sujetas a esta disposición ya cuenta con un oficial de cumplimiento.

“La certificación ha ido mejorando. En este último examen que se aplicó se mejoró muchísimo el índice de aprobación. Ahora estamos cerca de tener un oficial de cumplimiento en 50% de las entidades”, destacó.

De acuerdo con las cifras, existen 1,140 oficiales de cumplimiento certificados (46.2%), mientras que 1,674 (53.8%) aún no aprueban el examen. Sólo la banca de desarrollo, casas de Bolsa, casas de cambio y Financiera Nacional han logrado certificar a todos sus oficiales.

En cuanto a las alertas que se llegan a emitir respecto a actividades inusuales de los clientes, Torres refirió que éstas no significan que, efectivamente, se está lavando dinero, pues eso le corresponde eterminarlo a la Unidad de Inteligencia Financiera, con base en la información que los sujetos obligados le envían por medio de reportes.

“Una alerta puede ser cualquier cosa que a mí no me haga sentido. Se debe analizar porque luego resulta que sólo quedó en una acción inusual del cliente. Una alerta no significa que eso tenga que ver con lavado, acotó.