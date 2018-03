Bruselas da un paso al frente y enumera una serie de medidas para potenciar las empresas fintech en Europa. El objetivo: ayudar a generar un sector financiero más competitivo e innovador, capaz de resistir a los embistes de futuras startups provenientes de Estados Unidos. Los próximos gigantes del sector, en todo caso, deberían nacer en el Viejo Continente.



Con este propósito, Bruselas hará público este mes un plan de acción, al que tuvo acceso Expansión, y que se compone de ocho grandes bloques de propuestas.



1. REGULACIÓN CLARA Y HOMOGÉNEA



Para hacer posible que las startups financieras alcancen rápidamente una escala europea, lo primero es clarificar y homogeneizar las exigencias legales. La Comisión Europea (CE) tiene previsto hacer público, al mismo tiempo que este plan de acción, la propuesta de un marco jurídico para las plataformas de crowdequity y crowdlending. Busca así "garantizar que estos servicios estén sujetos a requisitos reglamentarios proporcionados que les permitan beneficiarse de la escala del mercado de la Unión Europea (UE)".



Desde un punto de vista más amplio, la Comisión invita a las autoridades europeas de supervisión a enviarle directrices y recomendaciones sobre el modo en que deberían legislarse los servicios financieros en la UE. Asimismo, insta a estos organismos a enumerar y evaluar los enfoques y procedimientos empleados en la actualidad en la autorización y concesión de licencias para actividades fintech innovadoras, y marca como plazo límite para ello el primer trimestre del 2019.



A partir de ese trabajo conjunto con las autoridades de supervisión, la Comisión Europea promete también evaluar la aplicabilidad del marco actual de la UE a las criptomonedas y a las ICO (Initial Coin Offerings). "La Comisión continuará monitorizando el desarrollo de las criptomonedas y organizará una mesa redonda en el segundo trimestre del 2018", revela el borrador del documento.



2 ESTÁNDARES ABIERTOS



"El mercado fintech no alcanzará pleno potencial sin el desarrollo de estándares abiertos que hagan posible la interoperabilidad, simplifiquen el intercambio de información entre los jugadores del sector, y faciliten la competencia". En este ámbito, Bruselas prevé ejercer de "enlace" y ayudar a que la industria establezca un estándar para el blockchain para el último trimestre del 2018.



La Comisión intercederá, asimismo, en el despliegue de infraestructuras de interoperabilidad transfronterizas.



Por otra parte, el máximo organismo comunitario "alienta y apoyará los esfuerzos de los agentes del mercado para desarrollar API", como base para la creación de un ecosistema bancario más abierto en Europa.



3 FACILITADORES DE LA INNOVACIÓN



Trece países de la UE ya han puesto en marcha "facilitadores fintech", como hubs de innovación y campos de prueba regulatorios, con el fin de orientar y apoyar a las compañías del sector. El modelo de campos de prueba, o sandbox, no excluye del cumplimiento de las normas europeas, pero sí otorga cierta flexibilidad para probar modelos de negocio innovadores.



La Comisión Europea anima a buscar y extender las "mejores prácticas", estableciendo un marco homogéneo para la experimentación en este campo. Y en el cuarto trimestre del 2018 presentará sus recomendaciones para los sandbox regulatorios.



4 REGULACIÓN EN LA ERA DEL 'BLOCKCHAIN' Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Para el segundo trimestre del 2019, la Comisión creará un grupo de expertos para revistar el ajuste de la regulación del sector financiero en la Unión Europea al uso de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial o el blockchain. Estas innovaciones pueden generar, por sí mismas, nuevas necesidades regulatorias. Por ejemplo, podría requerirse mayor claridad en torno a la validez legal de los contratos inteligentes producidos vía blockchain.



5 APUESTA POR EL 'CLOUD'



"El cloud computing puede mejorar la eficiencia de las infraestructuras digitales que subyacen los servicios financieros", declara la Comisión en el documento. En este contexto, el organismo es partidario de eliminar los geobloqueos de tráfico de datos no personales dentro de la Unión Europea, una medida básica para la constitución del prometido Mercado Único Digital. En cuanto al cloud, de forma específica, propone impedir las ataduras a proveedores tecnológicos -una práctica que, por desgracia, era bastante habitual hace unos años-.



Para el primer trimestre del 2019, la Comisión insta a las autoridades europeas de supervisión a explorar los costos y beneficios de llevar la infraestructura tecnológica bancaria al cloud, e invita a los stakeholders a desarrollar códigos de autorregulación y un grupo de trabajo que desarrolle cláusulas contractuales estandarizadas.



6 LIDERAR EL 'BLOCKCHAIN'



La Comisión Europea recuerda el potencial del blockchain y de las tecnologías inspiradas en éste, que "transformarán la manera en que la información y los activos son intercambiados, validados, compartidos o desarrollados", y que en pocos años se convertirán en un "componente clave de la sociedad y la economía digital".



A principios del 2018 La Comisión anunció la creación de un observatorio, un foro y un estudio sobre este ámbito, que servirá de base para buscar aplicaciones de la tecnología blockchain a nuevos campos, como la salud o la administración pública.



7 LABORATORIO 'FINTECH' NO COMERCIAL



Bruselas tiene previsto apadrinar un laboratorio fintech neutral y no comercial que arranque en el segundo trimestre del 2018, donde tengan lugar demostraciones y discusiones de expertos. El laboratorio reunirá a múltiples proveedores, en particular de la UE, con reguladores y supervisores, y ayudará a identificar casos de uso en campos como blockchain, cloud computing, inteligencia artificial, API, RegTech, etcétera.



8 CIBERSEGURIDAD



Por último, la Comisión se ha propuesto reforzar la ciber-resiliencia del sector financiero en Europa. Mejorar la cooperación y la coordinación en un sector históricamente reacio a reconocer sus brechas de seguridad contribuiría a mitigar el riesgo de todas las entidades. La nueva regulación de Protección de Datos reconoce la legitimidad del intercambio de información con este fin.



Entre las posibles actuaciones de la institución en este ámbito, destaca la celebración de un taller público-privado, en el segundo trimestre del 2018, para estudiar los límites a la compartición de información sobre ciberataques. O la colaboración con los reguladores para valorar la posibilidad de desarrollar un entorno donde experimentar y simular ciberataques. La idea es que participaran aquí los principales actores de los sectores financiero y tecnológico.