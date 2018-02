El plan de gasto en infraestructura del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, fue recibido con indiferencia por banqueros e inversionistas de Wall Street, que ya estudian invertir cientos de miles de millones de dólares de capital privado para reconstruir los deteriorados puentes y carreteras de EU.

El lunes pasado, Trump reveló una propuesta esperada para renovar las carreteras, los aeropuertos y otras instalaciones públicas de la nación, además de medidas para acelerar la aprobación de proyectos listos para ejecutarse. El presidente espera que un compromiso de 200,000 millones de dólares del gobierno federal a 10 años pueda generar un gasto total de “al menos 1.5 billones de dólares”, fomentando la inversión de los gobiernos estatales y locales así como de empresas privadas.

El plan obtuvo algunos aplausos de banqueros y gestores de activos que han pedido medidas para desbloquear gasto en infraestructuras en la mayor economía del mundo, pero señalan que Washington confía en que otras partes aporten fondos y que un Congreso escéptico podría bloquear un proyecto de ley.

“Pienso que (el plan) supone un paso en la dirección adecuada”, explicó Trent Vichie, cofundador y co-CEO de Stonepeak Infrastructure Partners, una filial de Blackstone que posee unos 14,000 millones de dólares en activos bajo gestión, principalmente en EU.

“Pero, en última instancia, hay un límite a lo que el gobierno federal puede hacer para fomentar la inversión privada, ya que muchos de activos están en manos de estados y ayuntamientos”, dijo.

Wall Street se mantiene ansioso a la espera. Según cálculos de Jonathan Lindenberg, vicedirector de banca de inversión de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc en Nueva York, actualmente hay unos 340,000 millones de dólares de financiamiento “disponibles, no asignados” de fondos privados destinados a infraestructura en América. La suma incluye un posible financiamiento récord de 40,000 millones de dólares de Blackstone, el mayor grupo de capital riesgo del mundo, que trata de encontrar inversionistas que se sumen a los 20,000 millones de dólares comprometidos por el Public Investment Fund de Arabia Saudita en mayo pasado.

“Las acciones del gobierno serán importantes y servirán de timón”, explicó un veterano banquero de Wall Street. “Pero no son el ancla, el ancla es el capital disponible”.

Varios analistas señalaron su temor a que el plan de Trump pudiera verse obstaculizado por halcones fiscales en el partido republicano, que no quieren respaldar otro aumento de la deuda nacional, y por los demócratas, que no quieren conceder al presidente una victoria política en un año electoral.

Charles Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, aseguró el lunes que la dependencia del plan de financiamiento privado se traduciría en “peajes Trump” por todo el país.

“Los inversionistas adinerados y los grandes bancos querrán proyectos que generen una ganancia. ¿Cómo obtienen la ganancia? Cobrando a los estadounidenses de clase media cientos de dólares con sus peajes”, declaró Schumer. “La clase media no necesita preguntar quién paga el precio de esta ley, lo paga ella”.

Por su parte, los banqueros explican que no cuentan con recibir mucha ayuda de Washington. David Blatt, el consejero delegado de CapStack Partners, una boutique de inversión de Nueva York, calificó el anuncio del lunes de “poco entusiasta”. Recordó que Trump tuvo que disolver a su consejo asesor sobre infraestructuras el verano pasado.