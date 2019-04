Los presidentes ejecutivos de algunos de los grandes prestamistas de Estados Unidos comparecieron el miércoles 10 de abril ante un panel del Congreso, en la primera oportunidad que tienen los legisladores para interrogar a los líderes de la banca desde la crisis financiera que estalló entre 2007 y 2008.

Los legisladores demócratas enfocaron muchas de sus preguntas sobre con quién hacen negocios los bancos, buscando respuestas sobre sus cuentas en Rusia y el financiamiento de los fabricantes de armas.

El tono, las preguntas y los protagonistas fueron claramente diferentes a los de hace una década, cuando los legisladores se centraron en la capacidad de los bancos para salvaguardar el sistema financiero y evitar futuros rescates.

Entre los presidentes ejecutivos del panel, el CEO de JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, era el único que dirigía su banco antes de la crisis financiera.

Aún así, los ejecutivos bancarios tuvieron oportunidades de destacar algunos aspectos que les interesan, como la contribución que hacen los prestamistas a la economía, al ser interrogados por los legisladores republicanos sobre problemas más sistémicos.

Junto con Dimon de JPMorgan, también comparecieron ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes Brian Moynihan, de Bank of America Corp; Mike Corbat, de Citigroup Inc; David Solomon, de Goldman Sachs Group Inc. ; y James Gorman, de Morgan Stanley.

La audiencia fue dirigida por la congresista demócrata Maxine Waters y contó con algunos miembros de alto perfil de la Cámara de Representantes, como la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

Las preguntas se enfocaron más en temas sociales que en los riesgos sistémicos, como por ejemplo la forma en que los bancos están abordando la desigualdad de la riqueza mediante el ajuste de los cargos por sobregiros en las cuentas corrientes y si los bancos otorgan préstamos a las empresas que los necesitan.

La congresista demócrata Carolyn Maloney presionó a Dimon, el CEO de JPMorgan, para que se comprometa con una política que reduzca el financiación del banco a los fabricantes de armas. Citi y Bank of America dijeron el año pasado que ya no proporcionarán ciertos servicios bancarios a los fabricantes de armamento.

Los comentarios preparados de los ejecutivos bancarios se centraron en argumentar que Wall Street ha reformado las prácticas que generaron la crisis y destacaron la contribución que los prestamistas hacen a la economía en general.

Desde la crisis, los bancos más grandes del país han agregado más de 800.000 millones de dólares en capital para reforzar el sistema financiero.

kgb