El representante de Letonia ante el consejo directivo del Banco Central Europeo rechazó el martes los pedidos de que renuncie, tras una investigación sobre corrupción y un reportaje de The Associated Press sobre presunta extorsión y lavado de dinero.



Ilmars Rimsevics, quien fue detenido el sábado y puesto en libertad dos días después sin cargos, permanecía desafiante, desestimando las acusaciones como nada más que una campaña de difamación por parte de ciertos bancos. "Tomé la decisión de no renunciar porque no soy culpable", declaró.



La agencia anticorrupción de Letonia inició una investigación sobre presuntos sobornos. El reportaje de The Associated Press incluía denuncias del presidente del banco local Norvik, Grigory Guselnikov, de que Rimsevics ha estado pidiendo sobornos desde el 2015.



Guselnikov y Norvik han pedido que una comisión del Banco Mundial emplee arbitraje para resolver lo que, según el documento, ha sido una tendencia de sobornos y abuso de poder por un "importante funcionario de Letonia". Guselnikov y el presidente de Norvik, Oliver Bramwell, han confirmado que ese funcionario es Rimsevics.



Rimsevics declaró que "una renuncia mía permitiría un triunfo por parte de un individuo como Guselnikov".



Guselnikov replicó señalando que los comentarios de Rimsevics parecen contradictorios.



"Dice que no es regulador del sistema bancario, que es regulador financiero. ¿Entonces por qué los bancos comerciales quisieran atacarlo? Si él cree que los bancos comerciales lo están atacando, está admitiendo que está involucrado en regulaciones financieras", dijo Guselnikov a The Associated Press el martes.



Guselnikov denunció que Rimsevics le dijo que el regulador financiero le es personalmente fiel y que estaba usando esa lealtad para amenazar al banco con medidas regulatorias.



Afirmó que su banco "aún busca llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes con Letonia" mediante el proceso de arbitraje.