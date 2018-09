El banco de inversión estadounidense, J.P. Morgan amplía la prueba de pagos en Blockchain basada en ethereum, integrando a 70 bancos alrededor del mundo que incluyen a 11 latinoamericanos, uno de ellos, Banco Mercantil del Norte (Banorte), de origen mexicano.

“Hemos estado explorando activamente cómo las tecnologías emergentes como blockchain, inteligencia artificial y una experiencia digital mejorada se pueden incorporar a nuestro negocio de servicios de tesorería para atender mejor las necesidades cambiantes de nuestros clientes”, explicó Takis Georgakopoulos, Jefe Global de Servicios de Tesorería en J.P. Morgan.

La versión de prueba de J.P. Morgan se estableció desde octubre de 2017, con el objetivo de reducir tiempo y costos para pagos interbancarios en métodos tradicionales, a través de la Red de Información interbancaria (IIN), la red de blockchain basada en etherum, desarrollada por el banco.

Los otros 19 bancos que, junto con Banco Mercantil del Norte, se han unido en una aplicación de la tecnología blockchain en funcionamiento son: Banca Mifel; Banco BICE; Banco Bisa; Banco Davivienda S.A.; Banco de Crédito del Perú; Banco de Galicia y Buenos Aires; Banco Industrial; Banco Mercantil del norte; Banco Mercantil Santa Cruz; Banco Nacional de Bolivia y Banco Popular Dominicano.

También participan Banco Regional; Banreservas; Bank of Montreal; Itaú Unibanco; JPMorgan Chase; National Bank of Canada; Royal Bank of Canada y The Toronto Dominion Bank.