Los servicios digitales de Banorte, incluyendo banca móvil y por Internet, así como atención en sucursales, se encuentran momentáneamente suspendidos luego de presentarse una falla técnica en el equipo de cómputo la noche de este martes.

En un comunicado, la institución financiera indicó que el servicio de pagos con tarjetas, tanto de crédito y débito, así como su red de más de 8,000 cajeros automáticos se mantienen operando con regularidad.

"El compromiso primordial de Banorte es con nuestros clientes; lamentamos los inconvenientes generados y hemos enfocado todos nuestros esfuerzos a restablecer el servicio lo antes posible", afirmó.

Para mayor información los usuarios deben comunicarse a los números telefónicos de la institución, así como por medio de redes sociales como Facebook y Twitter.

�� IMPORTANTE �� Les informamos que estamos presentando intermitencias en el servicio de Banca por Internet, Banca Móvil y Call Center. Estamos trabajando para normalizarlo a la brevedad. Los mantendremos informados. — GFBanorte México (@GFBanorte_mx) August 14, 2019

Clientes de Banorte reportan fallas

Clientes de Banorte reportaron la noche de este martes y las primeras horas del miércoles, fallas en los sistemas del banco. La institución explicó que se trató de intermitencias en el servicio.

Desde cerca de las 10 de la noche del martes, usuarios comenzaron a quejarse en redes sociales, como Twitter, de que no podían ingresar a la aplicación del banco, pero tampoco a la banca por Internet, ni realizar otras transacciones como retiros de efectivo en cajeros.

De hecho, algunos usuarios comentaron que sus cuentas les aparecen en ceros.

Al tratar de ingresar a la aplicación móvil, en efecto se confirmó que no hay acceso con la siguiente leyenda: “tu operación no puede ser completada en este momento. Es posible que el servicio no esté disponible o que la conectividad de tu equipo sea deficiente, intenta de nuevo, si el problema persiste, inténtalo más tarde”.

Las quejas también señalan que en el call center del banco, tampoco contestaba.

El sábado pasado millones de usuarios, incluidos clientes de Banorte, no pudieron realizar operaciones con tarjetas, debido a una falla en los sistemas de Prosa, cámara de compensación con la que trabajan este banco, pero también otros como Santander, HSBC y Scotiabank.

(Con información de Edgar Juárez)