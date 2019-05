La banca comercial ha tenido un buen acercamiento con las nuevas autoridades en materia de vivienda, señaló Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC México.

En este sentido, el banquero considera que “ se está atendiendo una necesidad real, que es cambiar un número importante de créditos que hay de salarios mínimos a pesos, y creo que en la medida en que este programa se vaya expandiendo, los bancos podemos participar de manera activa también ayudar a convertir muchos de esos créditos a pesos, utilizando el sistema hipotecario bancario”, explicó.

Por otra parte, el directivo de HSBC también celebró el anuncio reciente hecho por el Infonavit de incrementar los montos de crédito para trabajadores con salarios menores.

“De alguna manera, ayudará a muchas familias a poder comprar una vivienda, sobre todo vivienda de interés social, económica”.

En este sentido, aseguró que hay un buen acercamiento y relación con las nuevas autoridades de vivienda.

“En términos generales, ha habido un trabajo coordinado entre los bancos y los organismos de vivienda, la sociedad hipotecaria y creo que es algo positivo para el sector” declaró.

De acuerdo con el propio HSBC, al cierre de marzo, la cartera hipotecaria total en México ascendía a 2.5 billones de pesos, de los cuales 57% (1.4 billones) eran del Infonavit; 840,000 millones de pesos (33% de los bancos); 218,000 millones (8%) del Fovissste; y 52,000 millones de pesos (2%) de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

HSBC México colocó entre enero y diciembre 15,025 millones de pesos en crédito hipotecario, 62% más que un año previo.

No ven burbuja de precios

Por otra parte, Enrique Margain explicó que el incremento de precios de vivienda en zonas como la Ciudad de México no obedece a otra cosa más que a un tema de oferta y demanda, por lo que descartó que vaya a darse una burbuja de precios inmobiliarios.

“Esto viene mucho por el tema de oferta y demanda, incrementos en el costo de los materiales. No se vislumbra una burbuja de precios, por lo menos no se ve, y creo que simplemente hay que seguir monitoreando los precios de vivienda, y saber que al final de cuentas la plusvalía que se presenta se ha derivado de estos factores y no de un tema de burbuja de precios. Yo lo veo por la oferta y la demanda”, agregó.

Lanza nuevo producto

HSBC México presentó un producto que permite a una persona o familia “apartar” las condiciones del crédito hipotecario que desean ejercer hasta en un plazo máximo de 24 meses.

El proceso es sencillo: el cliente firma un convenio con el banco donde se establece, con base en su capacidad crediticia y comportamiento de pago, el monto del financiamiento hipotecario, tasa de interés, pago mensual y plazo, bajo las condiciones actuales de la oferta de HSBC. El cliente dispondrá del crédito hipotecario en el plazo que estableció en ese convenio, con un máximo de 24 meses.

