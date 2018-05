BBVA Bancomer garantizó que los recursos de sus clientes están y estarán seguros. Ello, en medio del escándalo generado por el ciberataque a los sistemas de algunos bancos con los que se conectan al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que, de acuerdo con el Banco de México (Banxico), habría derivado, hasta ahora, en pérdidas por 300 millones de pesos .

Eduardo Osuna Osuna, director general del banco, reiteró que BBVA Bancomer no fue víctima de este ciberataque perpetrado el 27 de abril pasado, pues su sistema de conexión al SPEI es propio y no es contratado con un tercero, que es por donde entraron los hackers. Además, dijo, cumple con toda la regulación que pide la autoridad.

“Bancomer no está afectado. No fuimos afectados en el hackeo. Bancomer lo único que tuvo fue que recibimos dinero en cuentas que estaban abiertas de manera normal y la afectación real para algunos clientes fue que hubo lentitud en el envío de transferencias porque los bancos utilizaron el sistema alterno del Banco de México (...) pero fuera de eso no hay ninguna afectación al banco”, expuso.

BBVA Bancomer es el banco más grande de los que operan en México. Hoy atiende a alrededor de 19 millones de clientes y maneja pasivos superiores al billón de pesos.

“(Los recursos de los clientes) están muy seguros, éste es un banco seguro. De las nóminas que se portan, 76% viene a Bancomer; esto refleja un poco la percepción de servicio, de calidad, de seguridad que tenemos”, indicó Osuna.

La víspera, el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo que hay algunos bancos que no han cumplido a cabalidad con la circular del año pasado, que establece lo que se debe hacer con los sistemas de conexión al SPEI. Al respecto, el director de Bancomer aseguró que este banco ha cumplido con esa regulación y todas las que piden las autoridades financieras.

“Por supuesto que sí cumplimos con la circular de agosto del 2017, con la del 2016 y toda la regulación que nos pone, tanto el Banco de México como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque además tenemos revisiones permanentes por parte de ellos”, señaló.

En la presentación de la nueva plataforma móvil del grupo español BBVA a nivel global, Osuna Osuna agregó que, respecto a la investigación que realizan las autoridades sobre este ciberataque, el banco entregará la información que se requiera.

De cualquier forma, el también presidente de BBVA Bancomer destacó que este tipo de casos obliga no sólo a este banco, sino a todos los jugadores, a seguir mejorando e invirtiendo en la seguridad de sus sistemas ya sea tradicionales o digitales.

En cuanto a si este asunto inhibirá el uso de la banca digital, Osuna lo descartó, pues expuso que en Bancomer, cada mes se suman alrededor de 200,000 clientes a estas plataformas.

Carlos Torres Vila, consejero delegado del español BBVA, casa matriz de Bancomer, afirmó que hay ataques cibernéticos en todos los países del mundo “y bueno, pues ha ocurrido uno en México recientemente”.

En ciberseguridad, ¿qué pide Banxico a participantes del SPEI?

En la conferencia celebrada el miércoles, el gobernador del Banxico explicó que los participantes del SPEI tienen obligaciones de ciberseguridad establecidas en la regulación de julio del 2017, y que parte de ésta se refiere a los aplicativos que fueron vulnerados en algunos bancos.

“El Banxico inició los procesos de supervisión para el cumplimiento de requerimientos de ciberseguridad durante el 2017, detectando un nivel de cumplimiento heterógeneo”, expresó el banquero central.

¿Qué dice esta regulación? Algunos de los puntos son:

En el aplicativo que los participantes utilizan para conectarse al SPEI: contar con un área designada, responsable de la seguridad informática que verifique que la administración de la infraestructura tecnológica se lleva a cabo conforme a las políticas y procedimientos de seguridad informática establecidos.

Asimismo, contar con una política escrita que deberá procurar y mantener la solidez de la infraestructura tecnológica, en la que queden referidos, al menos, algunos de los siguientes aspectos: procedimientos para evaluar los protocolos de comunicación utilizados y prescindir de aquellos que se consideren inseguros; procedimientos que contemplen el uso obligatorio de herramientas para detectar virus y códigos maliciosos, y para detectar y gestionar incidentes de seguridad.

En cuanto a la parte de contar con políticas a seguir para un manejo seguro de la información electrónica: contener procedimientos que permitan detectar la alteración o falsificación de la información contenida en la infraestructura tecnológica.

Otra parte establece seguir procedimientos que permitan realizar bloqueo manual y automático de la infraestructura tecnológica, para asegurar que los equipos sólo se utilicen por personal autorizado.

Las APP deben aprovecharse en todo el mundo

BBVA lanza en México primera plataforma global de banca móvil

El español BBVA presentó en México la primera plataforma de banca móvil desarrollada de manera global, en la que colaboraron, además, equipos de España y Estados Unidos, mercados en los que tiene presencia.

Este grupo financiero ha dado un fuerte impulso a la banca digital y móvil; además, en cada uno de los países en los que opera, incluido México, ha desarrollado diversas aplicaciones que le permiten ir a la vanguardia ante los usuarios.

Lo que ahora busca es que esas aplicaciones sean aprovechadas a nivel global.

“Presentamos la primera plataforma global de desarrollo de aplicaciones. Es fundamental para que BBVA pueda seguir creciendo y diferenciándose de su competencia, aprovechando la escala y potencia que supone el tener bancos líderes en muchos países en todo el planeta”, señaló Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA, quien estuvo esta semana de visita en México.

Agregó: “se trata de que pasemos a tener soluciones muy buenas en cada país (...) Lo que nos gustaría es que estuviera en todo el mundo”.

El consejero delegado de BBVA recordó que, al cierre del primer trimestre del 2018, tenían 24 millones de clientes digitales; de los cuales, 19.3 millones operaban a través del móvil. Asimismo, 37% de las ventas totales ya se realiza por canales digitales.

Por su parte, Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general del banco, expuso que, desde hace cuatro años, el banco ha orientado todos sus esfuerzos en liderar la banca digital dentro del sistema financiero mexicano. Un reflejo de ello son los 5.7 millones de clientes digitales actuales, que representan 30% del total del grupo.

Hugo Nájera Alva, director de Desarrollo de Negocio de BBVA Bancomer, destacó que una muestra clara de la apuesta del Grupo BBVA por México es que el país haya sido seleccionado para el lanzamiento global de la primera versión de esta plataforma móvil.

