Para BBVA Bancomer, a pesar del entorno, que presenta retos importantes este año, el sector vivienda tiene una perspectiva muy positiva tanto para constructores como para las familias. Tan es así, que prevé canalizar alrededor de 67,000 millones de pesos durante el 2017 para este rubro.

Sin embargo, Eduardo Osuna, director general del grupo financiero, reconoció que el ciclo de expansión de años anteriores se ha frenado y la oferta de vivienda ha disminuido, lo cual, afirmó, es bueno. Por ello, exhortó a ser prudentes y no crear una demanda artificial.

No nos preocupemos de que la oferta de vivienda caiga. Qué bueno que caiga, porque cuando sobreincentivamos la oferta vino la crisis que tuvimos en los últimos años, y creo que hemos aprendido que lo que hay que construir son casas que tengan una demanda real.

Hoy es momento de ver muy bien la demanda que tiene cada geografía, cada segmento. Es clave ser muy prudentes , dijo en el evento hipotecario anual de BBVA Bancomer.

Ahí, añadió que no se deben forzar los productos individuales. No es necesario hacer creatividad para darle más capacidad a los clientes. Esto es de manera artificial (...); ojo con la oferta, no queremos demanda artificial .

De acuerdo con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, hoy los inventarios de vivienda han disminuido, lo cual es una buena noticia, dado que se trata de un inventario sano.

Osuna refirió que el alza de tasas disminuye, de momento, la capacidad de compra, por lo que el sector debe prepararse para, cuando el mercado regrese con mayor capacidad, seguir todos completamente sanos.

Esos periodos de expansión acabamos de vivir uno muy importante son buenos para las compañías, para parar el balón, ver hacia adentro, ver qué procesos hay que renovar, qué hay que resolver en la expansión que tuvimos, un poquito acelerada, y hacernos más eficientes. Y si las cosas van bien, ya hiciste esa revisión mucho más eficiente, estás listo para el nuevo ciclo de expansión , enfatizó.

Aun así, Osuna ve una perspectiva positiva para el sector hipotecario este año, debido a la situación demográfica del país; el número de viviendas que se requiere, y el crecimiento de las clases medias.

Pero es importante no crear demanda artificial a través de productos sintéticos que van a generar un problema, y esto también aplica para los organismos públicos , detalló.

Adrián Otero, director general de Banca Mayorista y de Inversión de Bancomer, detalló que, pese a la volatilidad, para el 2017 se espera un crecimiento de doble dígito para el segmento hipotecario.

Y explicó: Actualmente la cartera hipotecaria representa sólo 14% del PIB (Producto Interno Bruto), pero, para el 2025, nos hemos propuesto que, junto con los organismos privados y públicos y Bancomer, como líder en el segmento, elevaremos la participación hipotecaria a cerca de 20%, cifra por encima del promedio de Latinoamérica .

Tasas subirán pero ?seguirán competitivas

Eduardo Osuna destacó que el ciclo de tasas sumamente bajas, que se registró en los últimos años, ya no regresará, y estimó que en México las referentes a créditos hipotecarios crecerán entre 150 y 200 puntos base. Sin embargo, expuso que estos niveles, para vivienda individual, seguirán siendo muy competitivos.

El banquero destacó que, pese al entorno complicado y los retos que se presentan para este año, BBVA Bancomer estará financiando proyectos viables; asimismo, dijo, hoy el banco está mejor posicionado que en otras coyunturas, dado que tiene más capital y liquidez.

Bancomer, como líder del mercado mexicano, va a estar ahí para apoyar toda la demanda de crédito sana que se genere, y en especial de este sector, que tiene un enorme potencial , concluyó.

En el evento el banco presentó su herramienta Hipoteca Digital Bancomer, que ofrece en tiempo real, desde su sitio de Internet, la oferta del préstamo hipotecario disponible para cada cliente.

