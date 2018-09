La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que, al corte del 15 de agosto pasado, las aseguradoras han pagado 87.3% de los siniestros de los sismos del año pasado correspondiente a seguros hipotecarios.

A través de un comunicado, la asociación indicó que se han finiquitado 50,654 siniestros de casa habitación, por un monto estimado de 2,489 millones de pesos, lo que implica un avance de 87.3 por ciento.

“Derivado de los dos sismos de septiembre pasado, se presentaron 62,037 reclamaciones por siniestros de casa habitación, por 3,779 millones de pesos. Hasta el momento, se han finiquitado 44,256 casos”, detalló Recaredo Arias, director general de la AMIS.

Agregó que 12.6% restante no se ha logrado saldar debido a que tienen problemas de cuestiones legales no imputables a las compañías de seguros. Explicó que se encontraron expedientes en donde los propietarios no tenían los títulos de su propiedad regularizados, lo cual complica el trámite para pagar el siniestro.

“Para atender a nuestros asegurados afectados por los sismos de septiembre pasado, activamos nuestro Plan de Atención de Catástrofes, además de trabajar de la mano con las instituciones involucradas (...) a fin de identificar y resolver las razones por las cuales los pagos de los seguros sufren retrasos. Hemos encontrado causales en las que todos, gobierno, asegurados y empresas de seguros, debemos trabajar para minimizar las demoras”, refirió.

La AMIS estima que, en total, los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados le costarán al sector 30,219 millones de pesos, de los cuales 30,090 corresponden a daños ocurridos a inmuebles; 92.2 millones de pesos a autos; 30.5 millones corresponden a seguros de vida; 6.3 millones son reclamaciones por el seguro de gastos médicos, y sólo 0.8 millones se destinarán a gastos funerarios.

Regularizar predios

Por otro lado, la AMIS pidió al próximo gobierno apoyo para regularizar los predios y asegurar por ley los condominios, con el fin de garantizar que todos los que estén dentro de uno estén cubiertos ante estas catástrofes.

“Si sólo unos cuantos condóminos poseen seguro, no se alinean los intereses de todos los involucrados, pues algunos tienen con qué afrontar gastos y otros no, lo que complica ya sea la reparación o la demolición de los inmuebles”, expuso Recaredo Arias.

Añadió que se debe trabajar para concientizar a quienes tienen un crédito hipotecario para que amplíen la cobertura, más allá de lo que exige el banco, para de esta manera poder proteger el saldo insoluto y salvaguarden su patrimonio.

Hace unos días, Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, aseveró que los seguros de daños asociados a créditos hipotecarios eran insuficientes, ya que cuando existe pérdida total del inmueble, el cliente termina no sólo perdiendo su patrimonio sino también el enganche que dio, las mensualidades e, incluso, le seguirá debiendo al banco.

