Los incrementos en la tasa de interés que se han dado desde diciembre del 2015 han tenido efectos mixtos en las instituciones financieras del país: para la banca, han resultado benéficas y para las no bancarias podrían tener un efecto negativo, indicó Verónica Chau, analista senior de Instituciones Financieras de la calificadora Fitch Ratings.

En su participación en la primera reunión trimestral del año de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Asofom), Chau indicó que los incrementos progresivos de la tasa de interés, que la ha ubicado en 6.25%, han beneficiado los márgenes financieros de los bancos gracias a que los costos en los depósitos que manejan son muy bajos.

Para la banca que capta depósitos, es decir los bancos más grandes que generalmente tienen su fondeo muy diversificado, ahí se ampliarán los márgenes. La realidad es que el costo del depósito en México es muy bajo, por lo que el margen de la banca estaría siendo beneficiado , expresó la analista.

En contraparte, las instituciones financieras no bancarias, como las sofomes, podrían verse presionadas ante este entorno, pues sus utilidades serán desafiadas porque tendrían un incremento inmediato en su costo de fondeo, el cual no podrán transferir de manera rápida a sus acreditados debido a las altas tasas que manejan estas instituciones y por la competencia del mercado.

En las instituciones financieras no bancarias (...) estos aumentos en la tasa de referencia tendrán un incremento en el costo de fondeo que no necesariamente será tan rápida de transferir al mismo acreditado (...) La misma competencia no permitirá hacer un incremento en la misma proporción , dijo.

Aunque las instituciones financieras no bancarias dedicadas a los préstamos agrícolas y a las pequeñas y medianas empresas podrían tener espacio para incrementar sus tasas activas, y así aumentar sus márgenes, esto tardaría debido a que muchas entidades no pueden hacer cambios inmediatos, pues su portafolio se compone en su mayoría por préstamos a tasa fija.

Efecto incierto de dólar fuerte

Para la analista, aunque la fortaleza del dólar ha sido benéfica en el ingreso total de los receptores de remesas en el país, todavía es incierto si el crédito otorgado a estos beneficiarios se detendrá debido a las políticas proteccionistas por parte de Estados Unidos.

Podría venir un impuesto a las remesas (...) La realidad es que se vive en un entorno de incertidumbre en ese tema y en términos de la migración; estos dos tópicos serán muy importantes para saber (el futuro) en el tema del microcrédito, que se otorga a los beneficiarios de estas remesas , acotó.

Respecto al crédito al consumo, Chau abundó que aunque la mora podría incrementarse en este producto, el efecto podría ser menor respecto a otras crisis. Asimismo, consideró como favorable la diversificación en los portafolios de las instituciones, las cuales han incursionado en mayor medida en préstamos de nómina y personales.

La analista indicó que se prevé una expansión más moderada del crédito en este año, respecto a los anteriores, por el freno a las inversiones que se daría derivado de la incertidumbre; sin embargo, destacó la buena capitalización y liquidez de los bancos para enfrentar este escenario.

Asimismo, dijo que la banca de desarrollo también está lista para este escenario y así incrementar su participación tanto en crédito como en garantías.

