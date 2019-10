La inversión en renta fija de las afores se incrementó en 4.88% entre agosto del año pasado y el mismo mes del 2019, para ubicarse en 54.4% del total de los recursos administrados, atraídos por las altas tasas que pagan los papeles gubernamentales locales.

“En los últimos años, la tasa de interés ha subido muchísimo. Aunque ha bajado un poco, estamos a niveles del 8%, es la tercera tasa de interés más alta del mundo. Existen los incentivos económicos de meter el dinero en Cetes, que les dan una tasa alta, y si tomamos en cuenta que la inflación está en alrededor de 3%, el rendimiento es positivo”, explicó Jorge Sánchez, director del Programa de Investigación Aplicada de la Fundef.

Al octavo mes del año, las afores tuvieron los recursos distribuidos principalmente en Udibonos, bonos y Cetes, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Cabe recordar que hasta 80% de la inversión debe realizarse en instrumentos nacionales, ya sea deuda o acciones.

Sánchez Tello detalló que en esta tendencia de mayor inversión en deuda del gobierno influye que la regulación financiera de las afores es muy conservadora, pues, si bien se ha flexibilizado para que puedan invertir en el mercado de valores tanto local como internacional, todavía es muy rígida. “A pesar de los cambios recientes, sigue siendo limitada en otras partes del mundo, donde los equivalentes de las afores pueden invertir hasta 100% en acciones”, dijo.

Actualmente, las afores tienen un límite para invertir en acciones mexicanas de entre 10 y 45%, de acuerdo con la edad de los ahorradores. En tanto, en deuda privada nacional, la inversión de las afores como proporción del total de los recursos administrados fue 18.3% en agosto del 2019, es decir, 87.8 puntos base menos que 19.2% del mismo mes del año pasado.

De acuerdo con un reporte de Banorte, esto se explica en parte por los bajos montos emitidos. No obstante, podría repuntar en los siguientes meses.

Al octavo mes del año, los recursos administrados por alcanzaron 3.794 billones de pesos, hilando nueve meses de alzas.

En tanto, la inversión de las afores en renta variable, tanto local como extranjera, ha aumentado en los últimos 12 meses, de acuerdo con cifras de la Consar.

Cautela en acciones

En el mismo lapso, la inversión en acciones, tanto locales como extranjeras, perdió peso en el monto total invertido. En agosto del 2018, las posiciones de las afores en renta variable local representaron 7.5% del total de los recursos. Para el octavo mes de este año, cayó a 5.6 por ciento. Esto es un ajuste de punta a punta en 194 puntos base.

En tanto, en renta variable internacional la inversión de las afores representó 11.7% del total de los recursos gestionados en agosto del 2019, 262.5 puntos base menos que 14.4% del mismo mes del año pasado.

Jorge Sánchez aseveró que se deberían diversificar más los rangos y los instrumentos en que pueden invertir las afores, ante un posible escenario de bajas de tasas de referencia del Banco de México.

Ahorro voluntario

Recientemente se informó que las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (siefores), mediante las cuales las afores administraban los recursos, cambiarán a fondos generacionales. Jorge Sánchez lo considera un cambio positivo, pero cree que no es el problema de fondo.

Detalló que las afores han logrado dar rendimientos mejores a otros instrumentos bancarios en el país. Sin embargo, en el tema del ahorro voluntario se están rezagado.

“En México, aunque está ahí el ahorro voluntario, no ha crecido como debería, porque la gente no ahorra por sí sola (…) Aunque se invierta más en renta variable, eso no va a garantizar una mejor pensión. Todos los cambios recientes son buenos, pero son insuficientes. Lo que México necesita es una reforma profunda a su sistema de pensiones, para aumentar la cuota obligatoria a por lo menos 14 o 15%”, comentó.

Refirió que, para que la gente tenga una pensión de por lo menos 70% de su sueldo, la cuota obligatoria debería ser de 14.5%, en comparación con 6.5% actual.

