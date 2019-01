Entrevista a Abraham Everardo Vela Dib, presidente de la Consar.

En el mes y medio que lleva como presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Abraham Everardo Vela Dib ya presentó una iniciativa al Congreso que contiene diversos cambios en la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Entre las propuestas está el cobro de comisión con base en los rendimientos que den las administradoras de fondos para el retiro (afores) y las nuevas opciones de inversión a las que tendrán acceso para mejorar el ahorro pensionario de los trabajadores.

Recién llegado de Budapest, donde trabajaba para el Banco Central de Hungría, Vela Dib platica a El Economista que, luego de haber consultado con su esposa y su almohada, aceptó la invitación del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, para ser el décimo presidente del regulador de las afores.

Admite que, si bien encuentra una Consar con menor presupuesto y menos personal, su compromiso como el resto de las personas que trabajan en el organismo es contribuir a dejar un sistema de afores más sólido y confiable.

—¿Cómo se puede mantener a la Consar como una institución de vanguardia ante los recortes presupuestales y de personal que se hicieron?

Sin duda es un reto el hacer más con menos. Se recortaron 90 plazas y ahora tenemos 219 trabajadores. Estamos haciendo gestiones con la oficial mayor de la SHCP para ver si podemos recuperar a gente que tenía amplia experiencia y trayectoria como actuarios, expertos jurídicos, de operaciones y supervisión.

—¿Qué tipo de cambios se busca hacer en el régimen de inversión de las afores?

En coordinación con la SHCP, Gobernación, Consejería Jurídica y la Conamer se consideró conveniente analizar la posibilidad de ampliar el abanico de instrumentos con los que pueden operar las afores.

Se presentó una iniciativa al Congreso sobre modificaciones a la Ley del SAR, en la que se especifica cuáles son estas operaciones de inversión para que las afores otorguen rendimientos más atractivos, gocen de mayor liquidez y puedan enfrentar con mayor comodidad episodios de volatilidad.

Entre las nuevas opciones de inversión se encuentran los préstamos de valores, operaciones de reporte inverso y ciertas cuestiones relacionadas con las garantías en efectivo.

Estamos a la espera de que aparezca la iniciativa en la gaceta parlamentaria a fin de que podamos explicar al público con lujo de detalle cuáles son las operaciones de las que hablamos y por qué son benéficas.

—¿Esta iniciativa también incluye el cobro de comisión con base en los rendimientos de las afores?

Sí. Las comisiones normales que cobran las afores seguirán bajando hasta lograr estándares internacionales de 0.7% sobre saldo. Para que no sea un golpe agresivo para las afores, queremos crear incentivos.

Por ejemplo, si una afore cobra una comisión de 0.96% y el rendimiento que da es el más alto del mercado, a lo mejor podría cobrar una comisión adicional por rendimiento de 0.965% o 0.025 por ciento.

Es una especie de premio. Los detalles de los mecanismos quedarán en la regulación secundaria. Esto les pondrá las pilas a las afores para mejorar los rendimientos y seguir compitiendo.

—¿Ya se podrán hacer públicas las multas de las afores como lo hacen bancos y aseguradoras?

Difundir esta información es un tema delicado porque podría generar episodios de nerviosismo en los trabajadores y en los inversionistas, pues podría provocar una especie de retiro masivo de los recursos de algunas afores.

No hacer pública esta información implica sus riesgos; por un lado, es ser menos transparentes, pero esa transparencia podría tener consecuencias muy indeseables sobre la situación de las afores. Creo que los riesgos implican costos mucho mayores que los beneficios.

—Para el 2021, muchos trabajadores no se podrán pensionar, ¿cómo darán credibilidad al sistema de afores con esta primera prueba?

Es un gran reto que debe enfrentar la Consar. Es un tema que desde que se hizo la reforma en 1997 se previó que iba a suceder por las bajas aportaciones de 6.5 por ciento.

La primera generación afore se registrará hasta el 2025 y no en el 2021. Es un tema de justicia social que preocupa a la Consar y a la SHCP. Tengo algunas propuestas para atenuar este problema que enfrentará la primera generación de afores, pero aún no las he presentado a las autoridades superiores para ver si se pueden tomar medidas.

No implica subir aportaciones porque ello depende más de la Ley del Seguro Social.

Años de experiencia

Licenciado en Economía por el ITESM.

Maestro en Economía por el Colegio de México.

Doctor en Economía por la Universidad de California, Los Ángeles.

Tiene una amplia experiencia en el sector financiero mexicano.

Ingresó al Banco de México en 1986. Fue subgerente de Análisis Macroeconómico y de Análisis del Sector Financiero, gerente de Análisis y Programación Macrofinanciera en la Dirección General de Investigación Económica; asesor de la Junta de Gobierno del Banco de México; gerente de Proyectos en la Dirección General de Planeación Estratégica, gerente de Comunicación en la Dirección de Relaciones Externas. En la SHCP ocupó el cargo de coordinador general de Asesores del Secretario.

Ha sido investigador visitante del Fondo Monetario Internacional y economista visitante del Banco de Pagos Internacionales.

Estuvo en el Banco Central de Hungría como experto en Investigación y Educación Económica.

[email protected]