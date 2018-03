Ha pasado más de un año desde que inició el concurso mercantil (CM) de Ficrea, entidad que operaba como sociedad financiera popular (sofipo) y que defraudó a más de 6,800 personas, y apenas los perjudicados por este fraude han recuperado, vía este procedimiento, poco más de 13% de lo que se les adeuda; sin embargo, durante el 2017 este porcentaje aumentaría para llegar a más de 20%, indicó Javier Navarro Velasco.

En entrevista, el síndico rector del concurso mercantil de Ficrea recordó que durante el 2016 hubo dos pagos a los 4,900 acreedores inscritos en este procedimiento. Uno fue en junio, equivalente a 10.16% de lo que se le debe a cada persona y el otro en diciembre que fue equivalente a 3.33 por ciento.

De acuerdo con Navarro estos pagos significaron un desembolso cercano a los 800 millones de pesos, pues el primero fue de 600 millones de pesos y el segundo de 200 millones de pesos.

Sobre este último pago, el cual se efectuó en diciembre y que apenas alcanzó 3.33% de lo que se le debe a cada acreedor, Navarro Velasco se lamentó de no haber podido alcanzar un porcentaje más alto, pues hubo inconvenientes que le impidieron vender bienes inmuebles en beneficio de la masa concursal.

No logré (pagar) una cantidad mayor. Quería haber pagado de 5 a 7%, pero no pude vender algunos bienes, se tardó mucho el proceso en el juzgado a efecto de poder tener posesión de éstos , comentó Navarro Velasco.

Pese a esto, el síndico se dijo comprometido a que al inicio de este 2017 trabajaría para poner en venta alrededor de 30 bienes inmuebles que arrojarían un saldo de entre 250 millones y 300 millones de pesos. Lo que tenemos que ver es venderlos lo mejor posible. El mercado ha estado comprimido porque hay incertidumbre, hay un tipo de cambio alto, pero esperamos poder venderlos bien .

Asimismo, recordó que también existe una cartera, con un valor nominal mayor a los 2,400 millones de pesos, que serviría para liquidar parte de la deuda que Ficrea tiene con los acreedores en este concurso mercantil, que de acuerdo con la sentencia de quiebra es de 6,000 millones de pesos.

Traemos cuentas por cobrar (...) La cartera que estamos viendo sí podemos continuar cobrándola o bien venderla para poder pagar lo más posible a los acreedores con el producto de la venta de la cartera o poder darla en garantía y sacar un crédito que me permita pagar un porcentaje más alto , detalló.

Con todo esto, podríamos estar hablando de pagar 10% adicional (de lo que ya se ha liquidado), para estar cubriendo entre un 20 o 25% de lo que se le debe a cada acreedor , comentó Navarro Velasco.

Asimismo, el síndico agregó que todavía existe un proceso en Estados Unidos contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, presunto artífice del fraude de Ficrea, lo que generaría recursos adicionales en beneficio de la masa concursal.

Estoy convencido que hay bienes (propiedad de Olvera Amezcua) que le corresponden a Ficrea, derivados del dinero que salió de la sofipo (...) la idea es que si es que se gana este procedimiento, los recursos serían adicionales a lo recuperado con la venta de activos que hoy tenemos , mencionó.

Las diferencias son normales

Cuestionado sobre las diferencias que ha tenido con el juez encargado del concurso mercantil de Ficrea, Guillermo Campos, el síndico acotó que son situaciones normales que se dan en un proceso tan complejo como este procedimiento.

No ha sido una relación fácil con el juez, ha habido diferencias de criterio (...) cuando hay diferencias de criterios yo tengo la obligación de ser su auxiliar y lo he hecho puntualmente, pero también tengo la obligación ante Ficrea y de responder ante los acreedores , explicó Navarro Velasco.

En diciembre, cuando Navarro Velasco comenzó con el segundo pago a los acreedores de Ficrea, el juez Guillermo Campos pidió al síndico explicar por qué había comenzado el otorgamiento de recursos sin su autorización.

Yo creo que fue correcto hacer ese pago, la ley me lo permitió hacer (...) no había motivos para que el juez incidiera en dicho pago, por eso procedí a hacerlo y no creo haberme equivocado. Fue correcto en el aspecto financiero, humano y legal , aseguró.

Con respecto a las observaciones que el juez encargado de la quiebra de Ficrea ha realizado a los informes de Navarro, este último expresó: Hay cuatro interventores y me reúno con ellos frecuentemente, les brindo la información que me piden peso por peso, si hubiera detalles de falta de transparencia los interventores ya hubieran presentado quejas en contra mía .

Sobre este tema, Fernando González, uno de los cuatro interventores en el proceso, coincidió con que las diferencias entre el juez y el interventor son normales: Esto es propio del proceso, estamos esperando la mejor de las voluntades por parte del juez y la mejor transparencia del síndico para poder llevar a cabo una mejor y rápida recuperación de todos los bienes para entregar recursos a los acreedores .