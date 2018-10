Los afectados por el fraude de la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea buscan que la actual administración le plantee las propuestas realizadas hasta el momento al próximo gobierno, con la finalidad de encaminar una solución para recuperar sus recursos y así no sea un asunto olvidado para el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En un escrito enviado al vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Edgar Bonilla Del Ángel, los perjudicados indican que muy probablemente esta administración ya no tendrá tiempo de dar una solución a la problemática causada a casi 6,800 personas, por lo que es importante darle continuidad al estudio de las propuestas planteadas desde que se conoció el fraude.

Dentro de las propuestas que se han planteado y de las cuales, asegura, tiene conocimiento Bonilla Del Ángel, se encuentra la subrogación de derechos del concurso mercantil, es decir, que el gobierno liquide a los ahorradores inscritos en este proceso y él sea el que se beneficie vía este mecanismo, de la recuperación de los activos tanto de Ficrea como los que se logren quitar al presunto artífice del fraude Rafael Olvera Amezcua.

“En el entendido de que muy posiblemente la presente administración no podrá dar solución a la problemática causada, solicitamos en todo caso llevar a cabo la proyección, dejar las propuestas llevadas a cabo en el estudio, así como proponer o informar a quien suceda en los cargos dichas propuestas”, se puede leer en el escrito firmado por Fernando González, actual interventor en el concurso mercantil y representante de una parte de los ahorradores.

Desde noviembre del 2014, los más de 6,800 ahorradores de Ficrea no han podido acceder a la totalidad de sus recursos depositados en esta entidad que funcionaba como sofipo, autorizada y supervisada por la CNBV y que presuntamente trianguló recursos de estas personas a sus empresas hermanas.

En todo este tiempo, el pago del seguro de depósitos considerado para estas figuras financieras logró liquidar en su totalidad a alrededor de 1,900 ahorradores; sin embargo, para la mayor parte, alrededor de 4,900 personas, dicho pago no fue suficiente, debido a que tenían una cantidad ahorrada superior a los 25,000 Udis, que es el límite de la cobertura de ahorros en sofipos.

El gobierno ha mantenido la postura de que la única forma de recuperar los recursos es vía el concurso mercantil, el cual inició desde el 2015 y ha dado a los ahorradores cuatro pagos equivalentes a 18.5% de lo que se les adeuda, sin que hasta el momento se vislumbre un próximo pago.

El total de la deuda reconocida en el concurso mercantil es de alrededor 6,600 millones de pesos.

El tiempo es oro

Para los ahorradores, no hay duda de que los activos de Ficrea, como su cartera, inmuebles y otros bienes, garantizan gran parte de la deuda; no obstante, la recuperación, vía el concurso mercantil, puede demorar al grado de que muchas personas no puedan ver en vida sus recursos robados, al tratarse de ahorradores de edad avanzada.

“La urgencia de dicha recuperación estriba en el tiempo que se debe transcurrir para su entrega, contando en nuestro conocimiento con más de 35 personas fallecidas y pertenecientes a la tercera edad”, se muestra en el escrito.

[email protected]