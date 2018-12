La reducción de los ingresos y el aumento en la inflación es lo que más orilla a que los usuarios dejen de pagar sus deudas o entren en moratoria que el aumento en las tasas de interés por parte del Banco de México, alertó Juan Pablo Zorrilla, CEO de Resuelve Tu Deuda.

En conferencia de prensa durante la presentación de los resultados 2018 de la reparadora, el directivo explicó que, contrario a lo que se pensaría, el aumento en las tasas de interés no tiene relación directa para que las personas dejen de pagar sus créditos y que hasta ahora no existe algún estudio que muestre la relación directa entre el incremento en las tasas de interés y que la gente ya no pueda pagar.

“Cuando los ingresos de una familia se reducen, eso afecta más que el aumento en tasas, hay poca capacidad de pago cuando existe una reducción en los ingresos”, insistió el especialista.

Explicó que ante el contexto económico y global, se debe analizar cómo se comporta la economía, pues agregó que afecta más una recesión que otro tipo de factores.

Respecto a las cifras de la reparadora, el directivo explicó que el número de usuario que acudieron para resolver sus deudas creció marginalmente entre el 2017 y el 2018.

Indicó que actualmente cuentan con 22,000 clientes activos y que el promedio de deuda es de 140,000 pesos.

Los hombres son los que más se endeudan al representar 58% de su cartera, con un promedio de deuda de 142,208 pesos y con ingresos promedio de 15,491 pesos al mes.

En contraparte, 42% de su cartera son mujeres, las cuales tienen un endeudamiento promedio de 126,068 pesos y un ingreso de 12,248 pesos al mes.

Respecto a datos estadísticos sobre los deudores, 62% lo hace por un mal uso de su crédito, es decir, porque no sabe usar su tarjeta de crédito o bien usa una tarjeta para pagar los gastos de la otra o porque usa el crédito como un ingreso adicional.

De los endeudados, 56% cuenta con una licenciatura, 23% con bachillerato y 17% señaló que tiene otros estudios.

En cuanto al estado civil de la cartera de esta reparadora, 49% son casados, 33% son solteros y 8% señaló que se encuentra en otro estado civil.

El ejecutivo señaló que octubre es el mes en que más usuarios acuden a la reparadora debido a los gastos surgidos por las vacaciones de verano y el regreso a clases, seguido por enero y febrero, en donde la gente apenas comienza a recuperarse por los gastos decembrinos. Indicó que el promedio de tarjetas por cliente es de 3.5 plásticos.

Zorrilla explicó que el monto pagado a bancos a través de la reparadora es de 320 millones de pesos, mientras que la deuda liquidada es de alrededor de 1,200 millones.

Querétaro encabeza la lista de los estados más endeudados con 157,008 pesos, le sigue Baja California Sur con 154,084; Zacatecas con 149,906; Ciudad de México con 148,165 y Chihuahua con 144,422 pesos.

En proceso de expansión

El directivo adelantó que la empresa busca expandirse en los próximos cuatro años a países como Perú, Chile, Brasil, Portugal, Italia y Polonia. Actualmente tienen presencia en Colombia, Argentina y España, con una cartera de 35,000 clientes. Desde su creación han liquidado 150,000 deudas.