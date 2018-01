Representantes de la organización humanitaria no gubernamental Oxfam acusaron en Davos al presidente estadounidense, Donald Trump, de promover la reforma fiscal que reducirá los impuestos a las empresas en los Estados Unidos “para su propio beneficio”.



En declaraciones a la prensa en el marco del 48 Foro Económico Mundial de Davos (WEF por sus siglas en inglés), la directora de la organización que lucha contra la pobreza en el mundo, Winnie Byanyima, consideró que la reforma fue impulsada para el beneficio del multimillonario y ex empresario estadounidense.



“Esto es un muy buen ejemplo de lo que sucede cuando los súper ricos toman el control de un gobierno y lo usan para su propio beneficio”, declaró Winnie Byanyima.



De su lado, el presidente del grupo alemán de correos Deutsche Post, Frank Appel, se mostró escéptico sobre la reforma que estimó podría perjudicar seriamente a las finanzas públicas estadunidenses.



Según Appel, la reforma fiscal podría ser “efímera”, “un latigazo que podría aumentar fuertemente el déficit público”, alertó.



La mayoría de empresarios, sobre todos los estadounidenses, que participan en el 48 Foro Económico Mundial expresaron no obstante su apoyo a la reforma, que recorará sustancialmente las tasas que pagan los empresarios estadounidenses.



“Ahora las empresas del mundo entero se dicen que es en Estados Unidos en donde hay que estar”, comentó el presidente del fondo de inversión Blackstone, el multimillonario, Stephen Schwarzman.



El presidente de Bank of America, Brian Moynihan, aseguró por su parte que “Estados Unidos serán el tema de los próximos 12, 18 o 24 meses. La dinámica va a ser interesante durante un buen momento”.



La reforma fiscal estadounidense no solamente sedujo a los patrones americanos que participan en Davos sino también a algunos de otras latitudes. Entre ellos el presidente de la banca suiza Credit Suisse, Tidjane Thiam, quien afirmó que, por su “experiencia personal no hay que apostar contra Estados Unidos. No es una estrategia ganadora”.



El presidente Donald Trump dirigirá un discurso a los participantes en el foro el próximo viernes, en la jornada de clausura.