ABM celebrará este miércoles su primer Congreso de Educación Financiera

Con el objetivo de dotar de mayores herramientas, habilidades y conocimientos a la población para que tome mejores decisiones financieras, este miércoles se llevará a cabo, de manera virtual, el primer Congreso de Educación Financiera organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), en el que participarán, entre otros, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Fernando Ávila, integrante del Comité de Educación Financiera de la ABM, explicó en entrevista que lo que se busca con ello es contribuir a mejorar la salud financiera de las personas.

“No es un congreso que tenga un propósito de venta de productos, sino de explicarle a la gente, qué hay allá afuera, qué te ofrece el sistema y cómo usarlo de manera responsable para cumplir una meta, que tengas mejor salud financiera y que te administres mejor”, dijo.

Agregó: “muchas veces decimos que tener salud financiera depende solamente de la cantidad de dinero que recibes, la verdad es que tenerla depende de cómo administres los recursos que tienes a tu disposición y para eso es importantísima la educación financiera”.

Si las personas están más informadas, se tendrá un sistema financiero más saludable.

Quien también es director de asuntos públicos de Banco Santander México, destacó que los bancos del país están comprometidos con este tema, pues mencionó que si las personas están más informadas, se tendrá un sistema financiero más saludable.

“Queremos justamente fomentar que la gente conozca la oferta y cómo se utiliza y cómo la puede usar en su beneficio. Eso es lo más importante: cómo utilizar los productos y servicios, y que los uses en tu beneficio para cumplir una meta financiera”, puntualizó.

Ávila detalló que en el evento, que empezará a las 9 de la mañana y concluirá alrededor de las 3 de la tarde, se abordarán temas como los llamados gastos hormiga, la importancia de la elaboración de un presupuesto, cómo utilizar de manera responsable el crédito y el fomento del ahorro, entre otros.

Para ello, participarán, además del secretario de Hacienda y el presidente de la ABM, Daniel Becker en la inauguración, directivos de los diferentes bancos, así como especialistas en la materia tanto nacionales como internacionales.

Y es que por ejemplo, mencionó el integrante del Comité de Educación Financiera de la ABM, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), el 80% de la población no realiza un presupuesto.

“La tarjeta de crédito es el tipo de crédito más común de este país, pero también la gente tiende a sobreendeudarse porque lo ve como un ingreso adicional y no lo es, es un medio de pago con el cual yo me puedo financiar, y si lo hago de manera responsable, hago un buen uso súper de la tarjeta, genero un historial crediticio, me llevo puntos, me llevo beneficios y además no tengo que pagar intereses”, añadió.

Los interesados en participar en el primer Congreso de Educación Financiera organizado por la ABM, pueden registrarse en la página de Internet del organismo.