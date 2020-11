La creación de reservas adicionales para enfrentar un posible deterioro de la cartera como consecuencia de la complicada situación económica, así como menores volúmenes de negocio, han mermado las ganancias de los bancos en lo que va del 2020.

A septiembre pasado, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la utilidad de los bancos que operan en México resultó de 83,544 millones de pesos, una reducción de 34.5% en su comparación con los 122,570 millones obtenidos al mismo mes del 2019. En un año, la utilidad del sector se redujo en 39,026 millones.

Casi la totalidad de los bancos, incluidos los más grandes, han visto mermadas sus ganancias en este 2020 como consecuencia de los efectos de la pandemia del Covid-19. Incluso algunos han registrado pérdidas. En los más pequeños y de reciente creación, las caídas se han consolidado.

BBVA, el banco más grande del sistema, es el que ha registrado la mayor utilidad en lo que va del año. A septiembre, la ganancia fue de 28,585 millones de pesos. Sin embargo, es menor en 7,723 millones, a los 36,308 millones obtenidos a septiembre del 2019.

Santander, por su parte, registró a septiembre de este año, una utilidad de 14,664 millones de pesos, 1,754 millones menos que los 16,418 millones de septiembre del año previo. En Citibanamex, la utilidad fue de 6,737 millones contra los 15,009 millones obtenidos el noveno mes del 2019, es decir, 8,272 millones menos en el periodo.

Banorte obtuvo en septiembre una ganancia de 16,483 millones contra los 20,645 millones del año previo (4,162 millones menos); mientras que HSBC redujo el beneficio de 5,709 millones a 3,005 millones (2,704 millones menos); y Scotiabank de 4,030 millones a 1,937 millones (2,093 millones menos).

El único banco de los más grandes que mostró un incremento en su utilidad de septiembre del 2019 a septiembre del 2020 fue Inbursa, que aumentó el beneficio de 4,733 millones de pesos a 5,046 millones en el periodo.

Banco Azteca y Compartamos, con pérdidas

En este entorno de pandemia, bancos como Azteca y Compartamos han registrado pérdidas.

Con base en la información de la CNBV, Banco Azteca registró una pérdida de 4,958 millones de pesos en septiembre del 2020. En el mismo mes del 2019 la utilidad de esta institución fue de 1,701 millones.

En tanto Compartamos Banco, especializado en microfinanzas, registró a septiembre una pérdida de 1,740 millones de pesos, contra una ganancia de 1,775 millones obtenidos en el mismo mes del 2019.

Otros que a septiembre pasado registraron pérdidas fueron Accendo Banco que tuvo una caída de 293 millones de pesos; Autofin de 90 millones; ABC Capital 207 millones; Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 140 millones; Bankaool 66 millones; y Bank of China 55 millones.

También Finterra registró una pérdida a septiembre de 90 millones de pesos; Deutsche Bank de 74 millones; Forjadores de 41 millones; Dondé Banco de 6 millones y Pagatodo de 17 millones.

Ganancias de los principales bancos:

•BBVA 28,585 millones

•Santander 14,664 millones

•Banorte 16,483 millones

•Citibanamex 6,737 millones

•Inbursa 5,046 millones

• HSBC 3,005 millones

• Scotiabank 1,937 millones

Fuente: CNBV.

