Consciente de la necesidad de colaborar en las acciones necesarias para contrarrestar los efectos negativos que el Covid-19 está causando entre la población mexicana, Elisa Crespo, Presidenta Ejecutiva del Cluster Automotriz del Estado de México, detalló las iniciativas que emprendieron las empresas que conforman a esta asociación civil.

Respiradores de primera fase

La directiva aclaró que actualmente existen dos proyectos en paralelo. Por un lado, están los respiradores diseñados para el área de terapia intensiva, cuyo desarrollo está a cargo del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), y en donde el Clúster Automotriz del Estado de México apoya a las empresas con partes y componentes en un momento en el que la demanda de los mismos es muy alta.

“En el proyecto en el que estamos muy involucrados directamente es en los respiradores de atención inmediata, que se utilizan cuando una persona pide ayuda para que vaya la ambulancia por ella y se pueda trasladar al hospital. En este respirador es en donde el equipo multidiciplinario del Clúster Automotriz del Estado de México está actuando en el proceso de industrialización para el ensamble y la manufactura. En este momento participan alrededor de 10 empresas del Clúster; los respiradores se van a producir en el Estado de México”.

Además, Crespo señaló que si bien ha sido complejo todo este proceso, la solidaridad del sector han sido decisiva para materializar el esfuerzo, “las facilidades que las empresas nos han otorgado y los contactos y llamadas que hemos hecho al más alto nivel han facilitado todavía aún más las cosas. El respaldo de contar con la Industria Nacional de Autopartes, y en especial un agradecimiento para Oscar Albin, y a muchas personalidades que nos han abierto el camino. Sin embargo, no deja de ser complejo porque muchas de las piezas o están agotadas o ya están comprometidas.”

Tecnología de punta

Este plan de acción se echó a andar desde hace meses cuando aún no había casos por Covid-19 en México: “como bien lo mencionó la directora del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), María Elena Álvarez-Buylla, éste fue un proyecto que empezaron a trabajar desde diciembre los centros de investigación, en particular el CIDESI; estos proyectos en principio se desarrollaron bajo un prototipo del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Conacyt y CIDESI son los propietarios de este diseño que fue evolucionando de tal suerte que el día de hoy ha sido aprobado por la Cofepris, está pasando por todas las pruebas que se requieren para cumplir este estricto control de certificaciones médicas”.

Esfuerzo a nivel federal

Las empresas involucradas están asentadas en los municipios de Toluca y Lerma. Para la fabricación de los respiradores, la asociación ha tenido el apoyo del Gobierno Federal “la colaboración ha sido muy oportuna, muy sencilla y muy clara. Desde luego son ellos los que tienen todo el interés y realmente la industria ha respondido. Es impresionante darte cuenta que directores generales, directores de ingeniería, miembros del Consejo del Clúster han dado una respuesta positiva desde el primer momento en el que toqué las puertas para decirles: está esta oportunidad, necesito que ustedes me digan si seguimos adelante con esto o no estamos en condiciones a pesar de la difícil situación que estamos viviendo como industria automotriz,” enfatizó la directora.

Mayo, el objetivo

En un principio serán 700 equipos los que se producirán, que deberán cumplir con un estricto control de calidad y que serán entregados a Cidesi y al Conacyt. Para ello el Clúster brinda asesoría, “en paralelo estamos trabajando en esta ingeniería de conversión, es decir, estamos preparando a las empresas que están involucradas para que sean visitadas por la Cofepris para que puedan ser aprobados y comenzar con la producción. El 15 de mayo estamos muy comprometidos para la entrega del equipo”, finalizó.