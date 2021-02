Apenas al asumir el poder, Biden firmó decretos como la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París, su reincorporación a la OMS y para levantar la prohibición de vuelos de ciertos países, mayoritariamente musulmanes, a territorio estadounidense. Después, siguieron otras ordenes ejecutivas como acelerar la distribución de la vacuna para alcanzar el objetivo de administrar la primera dosis a 100 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días de mandato, así como llevar al Congreso el paquete de rescate económico (dividido en dos iniciativas legislativas: una nueva remesa de pagos directos a los ciudadanos y un aumento del salario mínimo hasta los 15 dólares por hora) por un valor de 1.9 billones de dólares.

A lo anterior se sumó su proyecto de ley migratoria, que proporcionaría una vía rápida a la ciudadanía a más de 10 millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso legal de residencia, así como la petición a las agencias de la administración federal, con un gasto anual de 600,000 millones de dólares, que a la hora de contratar opten por suministros y proveedores estadounidenses para impulsar la industria nacional y apoyar el empleo.

Si bien es cierto que Biden intenta transformar a la economía y abordar los grandes problemas del país, también lo es que la nación registra el primer lugar mundial en el número de contagiados y muertes por Covid-19; está sumido en la mayor crisis económica desde la Gran Depresión y suma la mayor cantidad de desempleados en los últimos años. No hay que olvidar que las propuestas tienen que ver con las tradicionales divisiones ideológicas del país: gasto público, impuestos, salud, inmigración y tamaño del Estado. A pesar de tener los demócratas la mayoría en las dos Cámaras, Biden tendrá que trabajar mucho para convencer a los republicanos, en particular porque los demócratas impulsaron el impeachment de Trump, proceso que sigue avanzando. Ante la posibilidad de que se vote su inhabilitación futura, existe la duda de si los llamados de Biden a la unidad nacional resonarán entre las personas que no votaron por él.

Un tema positivo es la prioridad que le ha dado a la estrategia de vacunación contra el Covid-19. Estableció incrementar por cinco las dosis que se aplican diariamente y su objetivo ahora es lograr que el 100% de la población esté vacunada al final del verano. Un plan ambicioso pero lograble por la actividad acelerada de los laboratorios productores de la vacuna.

Los primeros 100 días de Biden se presentan en claroscuros porque a las acciones positivas tomadas con las ordenes ejecutivas que ha firmado y la estrategia de vacunación se contraponen el tema delicado de los impuestos. Biden espera derogar una enorme reducción de impuestos corporativos aprobada durante los años de Trump que redujo la tasa comercial del 35 al 21%, y aumentar los impuestos sobre la renta de los estadounidenses más ricos, con la promesa de que los impuestos a las personas que ganan menos de 400,000 dólares no subirán.

Para muchos, el inicio de la administración Biden basado sobre las decisiones que se han tomado y presentado como ordenes ejecutivas es incierto toda vez que éstas —emitidas unilateralmente por el presidente, con mínimas formalidades y fuerza obligatoria equiparable a la ley— pueden, en cualquier momento, revertirse por decisión del Congreso o por acción judicial que las declare nulas o inaplicables a un caso concreto. ¿Qué sigue? Habrá, por lo menos, que esperar a que pasen los primeros 100 días para saber el peso de los primeros pasos.