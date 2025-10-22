Tere Jiménez y gobernadores de Centro-Occidente se reúnen para fortalecer estrategias de seguridad

Con el compromiso de fortalecer la seguridad en la región Centro-Occidente del país, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó en la Quinta Reunión de Gobernadores, donde junto con los mandatarios de Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Michoacán, evaluaron avances de los trabajos coordinados y definieron estrategias para preservar el clima de paz y tranquilidad.

Durante la reunión que se desarrolló en La Mojonera, Zapopan, Jalisco, en las instalaciones de la 15/a. Zona Militar, se revisaron los avances en seguridad conforme a los acuerdos previos y se determinaron nuevas acciones para reforzar la vigilancia en carreteras y fronteras estatales.

La gobernadora Tere Jiménez destacó que Aguascalientes se mantiene como uno de los estados más seguros del país, gracias a la efectiva coordinación entre los tres niveles de gobierno, la incorporación de nuevos policías estatales, tecnología de punta, cámaras de videovigilancia y las cinco puertas de seguridad en los accesos al estado.

Las y los gobernadores presentes ratificaron su compromiso con el trabajo coordinado y el diálogo continuo, conscientes de la responsabilidad compartida en la construcción de un México más seguro y pacífico.

En el encuentro estuvieron presentes los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; de Zacatecas, David Monreal Ávila; así como las gobernadoras de Colima, Indira Vizcaíno Silva; de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo; y el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés.

También se contó con la presencia de Porfirio Fuentes Vélez, comandante interino de la V Región Militar; José Francisco Terán Valle, comandante interino de la XII Región Militar; además de representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, corporaciones de seguridad estatal y fiscalías.