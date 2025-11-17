Buscar
El Economista
Política

Lectura 1:00 min

Con atención integral del HRAE del ISSSTE en Torreón, paciente de 12 años vence cáncer de ovario

main image

Cortesía.Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

  • La oncóloga pediatra del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, a cargo de la atención de la menor de edad, enfatizó que el servicio fue posible por la infraestructura del nuevo HRAE, inaugurado en mayo de este año, que cuenta con áreas como urgencias pediátricas, consulta oncológica, quimioterapia ambulatoria, equipadas con cabinas de seguridad biológica
  • “Quiero agradecer a mis pediatras, doctores y cirujanos que cuidadosamente sacaron el mal de mi cuerpo, a mis enfermeros y enfermeras; a los doctores internos; y al personal de limpieza y cocina. El trato que recibí fue muy bonito, me trataron muy bien”, expresó la menor

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete