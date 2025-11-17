Lectura 1:00 min
Con atención integral del HRAE del ISSSTE en Torreón, paciente de 12 años vence cáncer de ovario
- La oncóloga pediatra del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, a cargo de la atención de la menor de edad, enfatizó que el servicio fue posible por la infraestructura del nuevo HRAE, inaugurado en mayo de este año, que cuenta con áreas como urgencias pediátricas, consulta oncológica, quimioterapia ambulatoria, equipadas con cabinas de seguridad biológica
- “Quiero agradecer a mis pediatras, doctores y cirujanos que cuidadosamente sacaron el mal de mi cuerpo, a mis enfermeros y enfermeras; a los doctores internos; y al personal de limpieza y cocina. El trato que recibí fue muy bonito, me trataron muy bien”, expresó la menor