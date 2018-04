La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, además de reiterar que no pactará con los delincuentes, propuso profesionalizar la Policía Federal y para ello, dijo, ya no dependerá de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Anunció que creará la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adquirirá la mejor tecnología y propondrá reforma de las leyes para generar la cultura de la legalidad.

Una vez que la Policía Federal esté capacitada, sostuvo, poco a poco regresará a los cuarteles a los elementos del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México.

"Porque mientras no tengamos fortaleza en las instituciones de seguridad que son las policías, no podemos regresarlas así nada más a los cuarteles. Yo respeto enormemente al Ejército y a la Marina, pero mientras no tenga una policía fortalecida, no la puedo regresar", dijo.

La candidata independiente estuvo de visita en Puebla donde participó en el XXVIII Congreso de Derecho titulado "La nueva generación del derecho mexicano", organizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

En su mensaje ante los jóvenes, Zavala se pronunció por una economía en la que los mexicanos tengamos certezas, que parta de la innovación y la tecnología, una economía en donde el Estado ponga las condiciones para hacer más, que permita crecer a todos.

"Lo que necesita México es una política social del siglo XXI, con un educación que sirva, con un servicio de salud universal, que hable de la solidaridad y del cierre de brechas de la desigualdad", insistió.

Para lograr lo anterior, propuso trabajar en valores, en el respeto y la legalidad, cerrar los espacios a la corrupción, a favor de los gobiernos abiertos, transparentes y por la rendición de cuentas.

Expresó que si la política de la demagogia y de la corrupción gana, entonces México pierde.

Para Puebla, la candidata independiente destacó que trabajará por la seguridad, principalmente por la seguridad a favor de las mujeres, que haya una reducción de los feminicidios.

En su mensaje a los jóvenes, Zavala les pidió decidir sobre lo que queremos, deseamos, y anhelamos, "porque urge al país generaciones que decidan sobre lo que desean y sobre lo que se pueda alcanzar".

Además de pedirles el voto, los conminó a conducirse con dignidad, ética, con verdad y en valores, porque estos jóvenes tienen un compromiso social importante, ya que serán los abogados que en un futuro podrán estar al frente de cargos públicos.

Como abogados, los invitó a seguirla porque sin duda al ser la primera candidata independiente ya es un hecho histórico y digno de ser estudiado.

También los invitó a analizar lo que ella calificó como "una joya jurídica", que es la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a favor de Jaime Rodríguez, candidato independiente a la Presidencia de México.

En entrevista, insistió que la sentencia del tribunal federal electoral a favor de Jaime Rodríguez no ayuda a la certidumbre del proceso electoral, ni siquiera al candidato beneficiado, por las circunstancias en las que se da.

Agregó qué hay otra impugnaciones pendientes que tienen que ver con los spots, pero tan sólo la primera resolución de los magistrados, a su parecer, afecta a la autenticidad de las elecciones.