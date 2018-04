Margarita Zavala, candidata por la vía independiente a la Presidencia de la República, dijo que tenemos que volver a los valores básicos como la honestidad, respeto, libertad, solidaridad, esfuerzo, talento, merito, y ese cambio tiene que hacerse para que haya honestidad en la vida pública.

Ante integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí, la abanderada independiente comentó que se necesita un gobierno valiente que enfrente los problemas de seguridad, a los delincuentes, y no que pacte o les dé amnistía.

"Desde los 16 años entré a la política y conozco a nuestro país, lo que piensan los empresarios, las madres y padres de familia, los maestros. Por la experiencia singular que he tenido en mi vida, les pido que no nos conformemos, lo que sabemos todos es que necesitamos un cambio, y debe ser el que queremos, no cualquiera sino el cambio que queremos", dijo.

"Si ya sabemos lo que queremos, ¿porqué no decidimos sobre los sueños?, y no sobre nuestros medios, por eso les pido que no nos conformemos con el menos malo, ni con el menos corrupto, o menos autoritario", expresó.

Margarita Zavala advirtió que si nos conformamos con eso seremos cómplices de una decisión. No podemos decidir sobre mal menor, cuando hay un bien posible y la tarea no es la rendición ni la claudicación buscando al menos corrupto.

Añadió que la tarea es hacer probable ese bien posible, "porque además he visto a los pueblos decidir sobre sus miedos y atarse y esclavizarse, pero he visto también a los pueblos y particularmente a muchos pueblos de México ser valientes y decidir sobre sus sueños, y trabajar sin descansar, eso es lo que estoy pidiendo".