La candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala Gómez del Campo, afirmó que el aspirante por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no es invencible.

Lo anterior, durante el primer desayuno de recaudación de fondos para su campaña que se realiza en la Ciudad de México, en donde aseguró que en las encuestas previas a la campaña fue la única que demostró poder ganarle al tabasqueño, aunque aclaró que dichas mediciones se realizaron cuando ella era militante del Partido Acción Nacional (PAN).

En un jardín para fiestas ubicado en la colonia Lomas Altas de la capital, la candidata independiente destacó que en el contexto actual los partidos políticos "con todo y sus millones" no han podido alcanzarlo.

Dijo confiar en el electorado e instó a sus seguidores a no conformarse con el menos malo ni con el menos corrupto, sino con un bien posible, así como a no determinar su decisión electoral basados en el miedo o en la posibilidad de emitir un voto útil.

En el encuentro reiteró su propuesta en materia de seguridad, y aseguró estar comprometida con los valores y con el derecho a la vida desde su concepción, al ser una mujer católica con valores humanos.

En entrevista con medios de comunicación, señaló que al debate del próximo domingo no acudirá por los votos de nadie, sino a contrastar ideas de manera respetuosa y "sin majaderías", a fin de que los ciudadanos puedan elegir.

Afirmó que aún no es tiempo de llamar a un voto útil tal como lo ha hecho Ricardo Anaya, ello, tras explicar que las encuestas -que no la favorecen- sólo son una herramienta para saber qué hacer y no se va a rendir ante ellas.

Sobre la seguridad de los candidatos y una carta que dirigió Zavala Gómez del Campo al Instituto Nacional Electoral (INE) para sugerir protección, reconoció que elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la han seguido a diversas actividades, sobre todo en Veracruz y Puebla, aunque no precisó las fechas y dijo que esos elementos siempre han sido muy amables.

Al desayuno acudieron 320 personas que tuvieron que pagar mil pesos para asistir a la conferencia en la que degustaron copa de frutos rojos con yogurt, chilaquiles rojo, frijoles, omelette de cabalaza y pan dulce.

Por otra parte en su cuenta de Twitter, Zavala resaltó la inseguridad de los mexicanos al viajar en carretera, es por ello que propone “crear corredores seguros en los 20 tramos carreteros más peligrosos del país”, iniciativa integrada en las 5 acciones que resumió el día 17 de abril para enfrentar al crimen que afecta a México.

Les presento las 5 acciones que tomaré desde el primer día de mi gobierno para enfrentar al crimen. #ValorEs seguridad para tu familia. pic.twitter.com/edOHcvtMZI — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 17 de abril de 2018

La candidata independiente también resaltó las extorsiones que sufren los negocios, y dijo que en su gobierno se establecerán “negocios fachada en las zonas más afectadas por el cobro de piso para identificar y atrapar a los extorsionadores”.