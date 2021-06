El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió” con los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, y estimó que para concluir el caso “nada lo va a impedir”.

“Queremos saber sobre el lugar, en dónde están los jóvenes, queremos encontrarlos. Ya se tienen pruebas científicas de la ubicación, aparición de tres de ellos, lamentablemente sin vida, pero la investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia, ese es el compromiso que tenemos”, expresó López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Nada lo va a impedir, porque ya está la investigación, se está avanzando bastante, ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió. Todavía no podemos dar por concluida la investigación, no queremos actuar de manera irresponsable, no se trata de decir ‘ya, esto fue lo que sucedió’ y engañar”, expuso.

Aunque los padres de los 43 normalistas han fustigado por los pocos avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República, López Obrador argumentó que este caso tiene calidad de Estado, por lo que se conformó un grupo entre la FGR y el Poder Judicial Federación para avanzar en el caso.

“Se formó un equipo, se considera un asunto de Estado, se tiene asesoría de expertos internacionales y se ha ido avanzando, se tienen resultados; desde luego, quisiéramos avanzar más para que no corra el tiempo”, dijo.

El titular del Ejecutivo federal comentó que, a pesar de que los padres de los 43 normalistas acusan que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, tiene algún tipo de responsabilidad en la desaparición, no se le puede impedir que continúe participando en política.

“Es que hablamos de la democracia, no podemos impedir a nadie la participación, solamente que estén impedidos legalmente pero, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes, todos los ciudadanos tenemos derecho a participar, a votar y ser votados, solamente que tengamos antecedentes penales que lo impidan, pero eso corresponde saberlo y sancionarlo a la autoridad electoral, pero si una persona presenta todos sus documentos, lo que se solicita para participar y está en regla, y no hay en su momento impugnación o hay impugnación, pero no procede, tiene que participar y es el ciudadano el que decide”, comentó.

