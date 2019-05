A 30 años de que contribuyeron a fundarlo junto con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador, entre otros expriistas, Ifigenia Martínez Hernández y Cristóbal Arias Solís están seguros de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya no tiene futuro.

“Está borrado política y electoralmente. No le veo ningún futuro. Hay que ayudarle a tener una muerte digna, para que su proceso de extinción no sea tan doloroso”, afirma el michoacano.

Ifigenia Martínez considera que “ya no” hay mañana para el perredismo.

El politólogo José Fernández Santillán opina que “el PRD sí tiene futuro”, siempre y cuando actúe “con imaginación”.

“Si se actualiza ideológicamente, si no se enconcha en el ámbito nacional y se internacionaliza, da cabida a los jóvenes deseosos de participar y sobre todo si se vincula con la sociedad civil. El problema es que (los perredistas) siguen en las grillas de las tribus cada vez más y más reducidas; así, a lo que van es al abismo”, augura.

Fundado en 1989, el partido del sol azteca que el próximo domingo cumplirá su trigésimo aniversario atraviesa la peor crisis política de su historia; después de representar la tercera fuerza electoral en el país desde su creación, hoy ocupa el quinto sitio como resultado de los comicios presidenciales del pasado 2 de julio cuando se alzó con la victoria Andrés Manuel López Obrador, a quien postuló dos veces —2006 y 2012— a la primera magistratura del país.

En alianza con el PAN para intentar llevar a la Presidencia a Ricardo Anaya, el PRD obtuvo 1 millón 602,715 votos el año pasado; durante su primera incursión en una elección federal, en 1991, sumó 1 millón 900,750 sufragios.

De los 500 diputados federales que integran la Cámara Baja, sólo 11 siguen representándolo actualmente luego de que los otros 10 que llegaron al cargo bajo sus siglas lo abandonaron.

En la Cámara de Senadores, de los 128 que la conforman sólo cinco son perredistas ya que tres le dieron también la espalda; los coordina Miguel Ángel Manera Espinosa, quien no milita en las filas del PRD y quien ocupa un escaño postulado por el PAN.

El exjefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, asegura que el partido que lo postuló en el 2012 para la Jefatura de Gobierno: “¡Tiene futuro! No tengo ninguna duda”.

“Hay mucha gente que quiere todavía que al PRD le vaya bien”, ataja al hacerle notar que en el 2018 se desfondó, que los resultados obtenidos no son alentadores.

¿Hay que refundarlo?

“Replantear, siempre es oportuno. El nombre, el símbolo del PRD, vale”.

Profesor de planta del Tecnológico de Monterrey, Fernández Santillán dice que el gran dilema con el que llega el PRD a sus 30 años es qué hacer.

“O se renuevan o desaparecen. O hacen nuevas alianzas políticas y sociales o desaparecen. O ven más allá de nuestras fronteras y mares o desaparecen.

“El asunto es que el PRD no se ha decidido a ser un partido socialdemócrata, abiertamente. (Que es lo) que necesita la política mexicana; más que nunca hoy tiene que ver lo que está sucediendo con la renovación de la socialdemocracia internacional, porque no es cierto que el populismo esté arrasando con todo. No. No es cierto”.

Ifigenia Martínez renunció al PRD en junio del año pasado por considerar que “ya no estaba sosteniendo los ideales de izquierda”, que se alejó de “los principios de una izquierda democrática” debido a que sus dirigentes “se guiaban por conveniencias cortoplacistas de obtener posiciones de poder”.

Arias Solís diagnostica que su expartido “es un proyecto agotado que, no se los deseo, pero muy probablemente hasta pierda el registro en el próximo proceso electoral federal en 2021”.

El “momento culminante del declive del partido”, identifica, sucedió después del 2006, “sobre todo a raíz de que llegaron los de la tribu conocida como los Chuchos”, liderados por Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano.

“Un grupo totalmente desacreditado. El PRD sobrevivió con una gran fuerza gracias a la candidatura del hoy presidente López Obrador, pero cuando se quedaron con la dirección del partido y le dieron la espalda a López Obrador, en contubernio con el gobierno de Felipe Calderón, y estuvieron explotando al partido como una franquicia, a partir de ese momento vino el declive del PRD”.