Para justificar su ineficacia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puede seguir culpando al PRI y al PAN de los graves problemas de inseguridad del país; ya es momento de que asuma su responsabilidad, planteó Héctor Yunes Landa.

El secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados mencionó que México atraviesa por una crisis de violencia sin precedentes. De acuerdo con cifras del gobierno federal, indicó, en los tres primeros meses del año se registraron 7, 056 muertes violentas, en promedio 78 al día.

En ese sentido, sostuvo, el Legislativo apoyó al presidente de la República con la creación de la Guardia Nacional; sin embargo, el acuerdo fue que sería encabezada por un mando un civil y no un militar.

Se acordó que hubiera un mando civil, nos preocupa mucho que el presidente le quiera dar la vuelta bajo no sé qué argumentos y ahora designar un mando militar. Eso sería violatorio de la Constitución no de un reglamento, no de una ley secundaria, de la Constitución Federal de la República.

Indicó que si bien la semana pasada se anunció el nombramiento de Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional, pidió al presidente recapacitar y nombrar a un civil, porque ello da más confianza a la sociedad.

El también vocero del grupo legislativo del PRI explicó que si bien ya por 12 años se hizo uso del Ejército para tareas de seguridad pública, era necesario dotar de un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas.

Yo sí creo que era indispensable que hubiera una regulación de la actividad de los soldados; estaban actuando, por disciplina, cumpliendo instrucciones, pero desprotegidos jurídicamente y todavía después llevándose, todavía bajo la espalda descalificaciones, incluso encontrando la propia muerte que lamentablemente por cuidarse muchas veces ellos de no transgredir la ley.

Sin embargo, dijo que por sí sola la Guardia Nacional no resolverá el problema de seguridad pública, por lo que este gobierno debería estar trabajando en fortalecer a las policías locales y estatales o a quienes vayan a suplir las tareas de la nueva corporación que se supone estará en tareas de seguridad por un periodo de cuatro o cinco años como máximo.

Lo importante no es sólo tener la Guardia Nacional, sino es tener una estrategia de cómo operar, es lo que tienen que hacer y también tienen que tener medidas para preparar a quienes los van a sustituir porque si no a los cinco años van a tener que pedir una prorroga y seguir igual, porque no están capacitando a quienes los deben sustituir en esas tareas.

Sobre la discusión y aprobación de la Ley de Guardia Nacional, de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, así como reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Yunes adelantó que en este periodo se ve complicado sean aprobadas, sobre todo porque están a dos semanas de concluir el primer año de la LIV Legislatura.

Lo veo muy difícil, porque tenemos una agenda muy ocupada. El que el brazo armado de Morena, la CNTE, haya tenido secuestrado aquí durante dos semanas las instalaciones nos afectaron tremendamente.

Gobierno no puede justificar su ineficacia

El político veracruzano destacó que si bien los partidos que han gobernado al país deben reconocer su responsabilidad en la crisis de seguridad, la nueva administración no puede evadir lo que le corresponde, pues ya pasaron 100 días y ya la tendencia también responde a las acciones que se han o no implementado.

El gobierno federal ya no puede mantener el mismo discurso para justificar su ineficacia, ya no puede. Al principio, la gente lo creía y nosotros decíamos pues sí tenía razón, pero ya estamos caminando hacia el primer año de gobierno y si no le echan la culpa a la corrupción, siempre ven dónde acomodan la corrupción para justificarlo. Deben dedicarse más a buscar cómo resolver el problema más que andarlo justificando.

Dijo que si se comparan los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto frente a los de López Obrador, tan sólo en homicidios dolosos hay un incremento de 44.5 por ciento. De hecho, abundó que si la tendencia continúa, el 2019 podría ser el más violento del que se tenga registro.

