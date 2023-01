Xóchitl Gálvez podrá ejercer su derecho de réplica en la mañanera, así lo determinó un juez federal

López Obrador sugirió a “la señora Xóchitl’’ usar “otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte. Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía. Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer; si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite…’’