William Russell, Lord Mayor of London (Alcalde Financiero de The City of London Corporation) comienza hoy lunes 16 de diciembre una visita de dos días a México, en la que explorará cómo las empresas del Reino Unido pueden trabajar con socios mexicanos con beneficios para ambas partes.

Como parte de su primera gira internacional, el 692º Lord Mayor, embajador de los servicios financieros del Reino Unido, tendrá una agenda muy extensa que abarcará reuniones con los sectores público y privado.

Durante su visita, Lord Mayor presentará, en compañía de Arturo Herrera (Secretario de Hacienda) y Corin Robertson (Embajadora Británica en México) el Programa de Servicios Financieros del Fondo de Prosperidad, administrado por la Embajada Británica en México.

Parte del programa de Lord Mayor incluye un diálogo con inversionistas en el área de ciberseguridad, así como una mesa redonda con especialistas en tecnologías locales. El intercambio de experiencia en finanzas verdes también tiene un papel importante en su agenda, ya que se reunirá con el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, para dar seguimiento a un Memorando de Entendimiento firmado por su predecesor el año pasado.

Por último, como parte de su visita, Lord Mayor ratificó el acuerdo que Mansion House y el Programa de Becas Chevening firmaron en 2018 para apoyar a una persona mexicana a cursar estudios de maestría en cualquier universidad británica, para el ciclo escolar 2020-2021.

William Russell, Lord Mayor of London, comentó: "Existe un enorme potencial para que el Reino Unido y México, como una de las economías más grandes de América Latina, fortalezcan su relación para enfrentar desafíos compartidos.”

“Creo que nuestra experiencia en áreas como FinTech y finanzas verdes nos da la oportunidad de transformar esa relación, por ejemplo, compartiendo nuestra innovación tecnológica para mejorar la inclusión financiera o apoyando con nuestra experiencia en finanzas sostenibles.”

"Espero que mi visita abra nuevas oportunidades para la colaboración y la prosperidad mutua, contribuyendo a mejorar la vida de las mexicanas y los mexicanos”.