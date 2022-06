Quien me pide y tenga buenas ideas para México y me pida ayuda pues lo voy a hacer, eso lo he hecho siempre, por eso hubo simpatía por mi caso y por eso no me dejaron solo”.

José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JCP) del Senado sostuvo que la razón de su encarcelamiento es la disputa entre su jefe, Ricardo Monreal, presidente de la JCP, y el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García.

El funcionario aseguró a El Economista que lo que se buscaba con su caso era afectar la imagen tanto de Monreal como de Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC) y su correligionario.

“Si a Del Río lo metemos a la cárcel diciendo que él es el autor intelectual del asesinato de René Tovar (candidato de MC a la alcaldía de Cazones, Veracruz) manchamos de sangre a Ricardo.

“Fui el Chivo expiatorio de ellos, entonces; y, de Dante, decimos que su aliado es un matón y manchamos de sangre a Dante”, indicó.

Del Río relató que en los seis meses en los que estuvo preso en el penal de Pacho Viejo recibió amenazas de golpizas por parte de los presos.

“Me mandan a un pepelero (...) me decía: ‘fíjate Del Río que andan hablando muy mal de ti y te van a hacer algunas cosas si sales al patio general’, decía yo pues no me importa salir al patio general porque no me dan acceso a mí al patio general (…) llegaba otro interno que me decía, ‘oye no vayas a salir porque te quieren golpear algunos’ (...) pero usan a los pepeleros (prisioneros), no es el gobierno el que te amenaza”, comentó.

¿Cuando estuvo en la cárcel buscó al gobernador por su caso?

Yo no iba a decirle al gobernador oye escúchame, no, si yo sabía que lo que quería era un chivo expiatorio y yo le quedaba muy bien para sus planes por eso decidí utilizar lo que la ley y la Constitución me permite utilizar que es la estructura judicial, la administración de justicia.

¿El caso de Tovar está cerrado?

Ya les dijo la administración de justicia federal que yo no soy el culpable, pero ellos tienen que encontrar quién mató a mi amigo René Tovar (…) nosotros queremos, exigimos, que el gobierno de Veracruz en lugar de andar de matraquero de Claudia Sheinbaum se ponga a investigar este crimen y si no pueden que le pidan ayuda al señor presidente.

¿Era muy amigo de René?

No. A mí me lo presentó un amigo de Papantla, de una comunidad que se llama Rancho Playa (…) Luego yo vi a René tres veces en mi vida, esa vez que hablé con él y dos veces más, pero agarré simpatía con él.

¿Quisiera usted encabezar una candidatura al gobierno de Veracruz?

No he pensado en política, no he pensado en encabezar nada y no porque le tenga miedo a Cuitláhuac porque fue al contrario (...) pero de que voy a hacer política en Veracruz voy a seguir haciendo cosas por Veracruz y a denunciar los malos gobiernos, lo voy a seguir haciendo, aunque me vaya la vida.

Si hay necesidad de tener que trabajar por algo más lo voy a hacer con todo el gusto del mundo: de que voy a ayudar a Dante Delgado a construir una oposición firme, de que Ricardo Monreal lo que me solicite que le ayude yo pues lo voy a hacer porque lo he hecho desde los años ochenta hasta ahorita (…) y quien me pide y tenga buenas ideas para México y me pida ayuda pues lo voy a hacer, eso lo he hecho siempre, por eso hubo simpatía por mi caso y por eso no me dejaron solo.

