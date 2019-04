Tras escuchar a Alfonso Durazo Montaño presentarla ante el pleno camaral, la Cámara de Senadores aprobó por 78 votos, cuatro en contra y 30 abstenciones del PAN y PRI la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su comparecencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana diagnosticó que México padece una “crisis estructural” en materia de seguridad pública.

“Dicho con franqueza, padecemos una inseguridad crónica e histórica. Una fría, desapasionada y objetiva evaluación nos lleva a la conclusión de que estamos ante una crisis estructural de seguridad que trasciende responsabilidades sexenales. Incluye a cada administración sexenal que nos ha precedido, pero las trasciende”.

Desde su perspectiva, todas las fallas estructurales del sistema político, económico y social se expresan en la inseguridad y son consecuencia de un modelo económico sectario y excluyente.

El sonorense dijo que “en unos cuantos años la tasa de homicidios nacional pasó de 13 a 23 homicidios por cada 100,000 habitantes”, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que el costo de la “espiral de violencia es más que crítico”, al ascender, el año pasado, a alrededor de 5.6 billones de pesos.

“Cifra equivalente a 24% del Producto Interno Bruto (PIB), si hemos de hacer nuestras las estimaciones del Instituto de Economía y Paz de México; 21.6 del PIB, según el Foro Económico Mundial.

“Detrás de estos fríos datos están miles de robos, secuestros y homicidios, pero también los huérfanos y la estabilidad y salud destrozadas de familias completas. Estas cifras nos hablan de un orden social descompuesto e históricamente excluyente”.

La estrategia propuesta, sintetizó, incluye erradicar la corrupción y establecer un auténtico Estado de Derecho; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; reformular el combate a las drogas, y hacer una reforma radical del sistema de seguridad pública, entre otros puntos.

En su turno, la priista Claudia Anaya Mota resumió que el malestar social tiene un origen primario: “sus mentiras”.

Los suyos interrumpieron sus palabras con aplausos, y continuó: “ustedes aseguraron que llegando a la Presidencia de la República se terminaba la violencia. Esa mentira —más aplausos— es la que hoy los está hundiendo; también su soberbia, no reconocer errores y entramparse en datos erróneos que son incapaces de aclarar. En pocas palabras, su lengua se les va enredando en el cuello y ahora se están asfixiando”.

Durazo Montaño reviró, en respuesta a las críticas de panistas y priistas: “No somos responsables de la inseguridad que vive el país, pero sí somos responsables de regresar la paz y la tranquilidad a las y los mexicanos”.

Aseguró que se hará “sin regateos. Tenemos muchos elementos para cuestionar a otras administraciones, a otros gobiernos; no los vamos a poner sobre la mesa, no porque no haya argumentos, sino porque no está en nuestro ánimo echarnos la bolita unos a otros”.