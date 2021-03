Dato Infográfico Coronavirus

Violencia homicida con armas de fuego creció 130% desde 2015

La violencia homicida no ha cedido un palmo en los años recientes. Entre 2015 y 2020 se duplicó el número de personas asesinadas con armas de fuego. Los expertos consideran que se necesita un mayor control en las fronteras para evitar el ingreso de armas de fuego; se calcula que cada día ingresan al país de manera ilegal 567 armas. “Hay evidencia de que Estados Unidos es proveedor de armas no sólo de México, sino también de países de Centroamérica y Sudamérica, llegando hasta Chile”, dijo el especialista Eugenio Weigend Vargas, del Center for American Progress, durante el foro “Tráfico de Armas. Estados Unidos-México”, organizado por la organización no gubernamental Causa en Común.