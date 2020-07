A unas horas de su viaje a Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no acudirá al encuentro que sostendrá con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“El primer ministro Trudeau, no puede asistir a este encuentro del miércoles según informaron, no sé qué me vaya a plantear, nosotros hicimos la invitación a Canadá pero decidieron no estar”, dijo AMLO esta mañana.

El titular del Ejecutivo indicó que México tiene una buena relación con el gobierno de Canadá, al tiempo que mencionó que que se planificó una conversación telefónica con el premier canadiense para la mañana de este lunes.

Por otra parte, López Obrador refirió que muy probablemente por la tarde de hoy se realice la prueba para la detección del Covid-19 aunque, aseguró, no ha tenido síntomas de la enfermedad.

“Ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable, entonces me hago la prueba hoy, ya mañana les informo, si allá (Washington) también hace falta, de acuerdo al protocolo de salud, que yo me haga otra prueba estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad”, sostuvo en su habitual conferencia mañanera.

Sobre si su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, lo acompañará en su visita a Estados Unidos, el presidente dijo que no lo hará. Detalló que llegará el martes por la noche a Washington; el miércoles habrá reuniones todo el día y regresará el jueves.

López Obrador reiteró que el acuerdo comercial en México Canadá y Estados Unidos es benéfico para los pueblos de las tres naciones ya que considera que debe haber prestaciones y sueldos justos para los trabajadores de los tres países.

En cuanto al tema de los migrantes mexicanos, el presidente mencionó que durante su gobierno se ha mejorado el trato que tienen los connacionales en la Unión Americana.

“Esto se puede probar en declaraciones, en mensajes, que se vierten sobre México desde el extranjero y es una situación completamente distinta, entonces vamos a celebrar el que se inicie este tratado y vamos a seguir impulsando una relación de respeto, de cooperación, de amistad con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos”, dijo.

Cuestionado sobre si se reunirá con migrantes mexicanos en la Unión Americana, el mandatario sostuvo que aún está por definirse, aunque mencionó que “no serán ignorados, van conmigo”.

López Obrador apuntó que ya no se permiten operativos como el llamado Rápido y Furioso, en el cual autoridades estadounidense enviaron miles de armas a México de manera premeditada.

Darán protección a Lozoya como informante

Sobre la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, vinculado con los sobornos entregados por la brasileña Odebrecht en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, López Obrador anunció que se le otorgará protección con el objetivo de que informe sobre todo lo sucedido en el caso.

“Viene con el acuerdo de informar sobre todo lo sucedido en relación a los casos que le tocó atender y por los que se le acusa, va a informar si hubo estos sobornos, quién entregó el dinero, para qué se usó el dinero, si se quedó él con el dinero o lo entregó a otras personas, se va a abrir la investigación, se va a conocer lo que sucedió”, dijo.

El titular del Ejecutivo aseguró que lo más importante es que se sepa la verdad.