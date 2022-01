Después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer la situación de su estado de salud y mencionar que cuenta con un testamento político, expertos coincidieron en que éste carece de fundamentos jurídicos para modificar la Constitución, y los procesos estipulados que se deben seguir ante la falta definitiva del titular del Ejecutivo federal, al tiempo que lo consideraron como un mensaje enviado hacia Morena y sus partidarios.

En redes sociales, López Obrador detalló que este documento lo preparó debido a sus antecedentes de salud y con el objetivo de que se garantice la dirección de la gobernabilidad en una hipotética ausencia.

Cabe recordar que, en diciembre del 2013, AMLO sufrió un infarto agudo de miocardio.

Cesar Astudillo, investigador de Jurídicas de la UNAM indicó que el documento tiene una esencia 100% política. Sin ningún efecto jurídico o trascendencia constitucional.

Consideró que cualquier titular del Ejecutivo federal puede tener ciertas ideas de carácter político que quiera dejar a sus seguidores.

“Me parece incluso legítimo que piense, sobre todo quienes han tenido padecimientos de salud, dejar algunas ideas de carácter político. Eso está bien, al dejarlas tiene una eficacia acotada, es meramente política, hacía los grupos parlamentarios, dirigentes de esos grupos, su propio gabinete para saber cómo actuar en ese caso”, opinó.

El especialista abundó que hipotéticamente el documento podría contar una serie de pasos con el que se pretendería dirigir al gobierno y también con algunos nombres de quien o quienes el presidente considera aptos para sustituirlo.

“También sería una especie de orientación, pero únicamente para el partido Morena, su partido político, y para los otros que lo acompañaron en la coalición (...) Claramente se elegiría a alguien de Morena o cercano al partido. Y en este sentido el testamento podría decir: a mí me gustaría por la cercanía o tiene claridad de para dónde va la transformación de la 4T, que fuera fulano o dejar dos o tres nombres establecidos, pero más allá de esa orientación, 100% política, en términos constitucionales no tendría ningún valor”, manifestó.

Por su parte, el catedrático de la UNAM, Juvenal Lobato Díaz, el mensaje del presidente lo califica como un despropósito ya que “enrarece” el clima político nacional.

“No existe la figura, no hay sustento. Me parece que pone muchas alertas porque, quizá lo dijo porque se siente mal. Bien pudo haber dicho: ya estoy de vuelta, sigo trabajando y ahorrarse lo del testamento. Altera desde la perspectiva de que no hay sustento jurídico, despierta muchas suspicacias sobre su salud”, comentó.

German Pérez Fernández del Castillo, coordinador del seminario de procesos políticos electorales de la UNAM, consideró que el testamento político del presidente es un acto desbocado de “megalomanía”.

¿Qué pasa si el presidente se ausenta definitivamente?

Los tres especialistas coincidieron en que el testamento político del presidente carece de sustentos jurídicos y que la Constitución Mexicana establece de manera clara lo que pasaría en una eventual ausencia absoluta del titular del Ejecutivo federal.

El Artículo 84 de la Carta Magna establece dos escenarios; cuando la ausencia se da en los dos primeros años del sexenio, y cuando ocurriese en los cuatro últimos del mismo.

Para ambas situaciones, el secretario de Gobernación, en este caso, Adán Augusto López, asumirá provisionalmente la titularidad del poder Ejecutivo. “Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores”, se estipula en el Artículo 84.

Cuando la falta absoluta del presidente, ocurriese en los dos primeros años, el Congreso de la Unión se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino.

“El mismo Congreso expedirá, dentro de los 10 días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período respectivo”, se indica en la Constitución.

Para el segundo caso, el cual aplicaría para la actual administración, el Congreso de la Unión designará al presidente substituto que deberá concluir el sexenio, es decir, hasta 2024.

Para ello tanto diputados como senadores votarían y, por mayoría absoluta de votos, se designaría al suplente.

“El Artículo 82 marca los requisitos para ser presidente en cualquier categoría (…) Como este sería un caso diferente, que es una designación directamente del Congreso, establece que no son aplicables en este caso las fracciones II, III y VI del artículo”, mencionó César Astudillo.

La fracción II menciona que como requisito se debe “tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección”. La III: “haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia”.

Y por último la sexta: “No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal General de la República, ni titular del poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección”.

