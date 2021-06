Para hacerle frente a los comicios del próximo 6 de junio, en el que se juegan más de 19,000 cargos públicos a lo largo de todo el país, las y los candidatos se tuvieron que enfrentar a una nueva forma de comunicación, marcada principalmente por la pandemia de coronavirus y una fuerte polarización, consideraron expertos en la materia.

Con propuestas que iban desde prohibir el aborto y la adopción homoparental, lanzadas por el Partido Encuentro Solidario (PES); castración para feminicidas y violadores, del partido Fuerza por México (FxM), la apertura de nuevos programas sociales y la advertencia de un autoritarismo por parte del PAN, o incluso la promesa de defender la democracia y limpiar al país de la corrupción, a través de ligar sus propuestas con el eslogan “ya sabes quien”, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena, fue como algunos partidos políticos y sus candidatos buscaron posicionarse, para captar el voto ciudadano del próximo domingo.

Para Rafael Cruz, coordinador e integrante de Estrategia Electoral, una consultora especializada en elecciones, aunque en todas las elecciones siempre existe una gran variedad de propuesta electorales, durante este proceso la forma de comunicación se vio fuertemente marcada por un ambiente de polarización política que se trasladó a las plataformas de cada partido, lo cual, consideró, redujo las opciones políticas a sólo dos: quienes están con el gobierno y la oposición.

En materia de propaganda, el consultor también consideró que la llamada “espotización” de las campañas se volvió la materia principal de la comunicación política durante esta elección, aunque, señaló que lo cierto es que estos espacios no permiten exponer propuestas reales, provocando que sea casi imposible conocer a fondo una propuesta.

“Estos spots ya no se usan para las propuestas, sino para alimentar una narrativa mucho más general y que se pueda vender (...) Lo diferente en esta elección es que estuvo muy marcada por esta narrativa de los partidos que estuvieron más afines y pegados al gobierno federal y la oposición”, señaló.

En tanto, Gisela Rubach Lueters, estratega política y Directora General de Consultores y Marketing Político SC, coincidió en que durante estas elecciones se ha fijado un cambio en la comunicación electoral, principalmente en la manera de buscar hacer mucho más ligera la política a través de las redes sociales, donde no importa el fondo sino la forma.

Asimismo, la experta en comunicación electoral resaltó que uno de los principales retos para incidir en el electorado ha sido que los partidos políticos se posicionen hasta el último momento en la cabeza del ciudadano. Mientras que en este proceso electoral el principal reto para los partidos fue encontrar una narrativa que fuera creíble y que tuviera contenido sobre una visión a futuro.

“La comunicación ya no es la que se daban en un mitin de una hora, lo que no puedan decir los candidatos en 20 segundos o un minuto no va a jalar la atención”, expresó.

Medios digitales

Rafael Cruz destacó que el comportamiento de los candidatos a través de las redes sociales también ha generado una comunicación electoral diferente, ya que “pareciera que el político en redes sociales se tiene que comportar como un influencer o un blogger, pero lo cierto es que un persona que se dedica a la política puede generar una interacción mucho más interesante (...) En cuanto el lenguaje, es un intento vano de ciudadanización de la política por el simple hecho de hacerlo coloquial...simplemente es una fachada para su imagen”, dijo.

Mientras que para Gisela Rubach, el trasladar las campañas a los medios digitales fue uno de los cambios más significativos, pues el tratar de quitarles a la política y sus actores seriedad y “esta parte de quitarle la formalidad a la política es algo que está marcando esta elección, pero la gran la pregunta es si esto será suficiente para atraer a los jóvenes a votar. Lo que están haciendo las campañas es volver a esto un verdadero show político”.

