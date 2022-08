Van más de 5,000 migrantes detectados en tráileres en 2022

En lo que va del año, 5,144 personas migrantes se han arriesgado a viajar escondidos y hacinados en tráileres, camiones de carga o tractocamiones a lo largo de México, con única intención de llegar a Estados Unidos; situaciones que expone los riesgos a los que están dispuestos a someterse los migrantes debido a las pocas alternativas de tránsito seguro en el país.

Casos como lo ocurrido en diciembre de 2021, cuando 56 personas migrantes perdieron la vida al volcarse el tráiler en el que viajaban más de 200 personas, en la carretera de Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, o la muerte de 51 migrantes, incluidos niños, al interior de una caja de tráiler que fue abandonado en San Antonio, Texas, en junio pasado, no han impacto en esta modalidad de tráfico de personas.

Según información dada a conocer por el Instituto Nacional de Migración, a través de sus comunicados oficiales, de enero a la fecha ha realizado al menos 48 operativos contra unidades automotoras que transportaban de manera irregular a migrantes provenientes de diversos países, en su mayoría centroamericanos.

De estos operativos, se han localizado a 5,144 personas migrantes, incluidos 339 niñas, niños y adolescentes de los cuales, gran parte viajaban solos.

Sin embargo, cabe señalar que no hay cifras concretas que indiquen el total de operativos realizados por el INM a nivel nacional para identificar el traslado irregular de personas migrantes, por lo que los datos no son precisos.

Y aunque se sabe que el tránsito de personas migrantes se da a lo largo de las 32 entidades del país, son nueve los estados en los que se centran estos operativos del INM: Veracruz (10); Chiapas (7); Coahuila (2); Nuevo León (5); Oaxaca (7); Puebla (7); San Luis Potosí (2); Tabasco (7) y Tlaxcala (1).

No obstante, a que es una práctica del alto riesgo, cada vez más migrantes se arriesgan a trasladarse escondidos y hacinados en tráileres, camiones de carga o tractocamiones, pues en al menos 19 de estos operativos, el número de personas que son localizadas al interior de cada automotor fue de entre 100 a más de 400 migrantes.

Tal es el caso de la localización de 431 personas migrantes, que el pasado 6 de mayo era trasladadas de manera irregular en dos tráileres con doble semirremolque, así como otro operativo, realizado el 16 de enero, donde se detuvieron a 359 persona migrantes hacinadas en la caja de un camión tipo torton.

Abandonados

Además de casos en los que los riesgos son mayores, ya que han sido abandonados, hacinados y sin ventilación en una caja de tráiler.

Según los comunicados, el 4 de mayo, se localizaron 275 personas abandonadas dentro de la caja de un tráiler en Veracruz, mientras que el 7 de abril, 275 personas se encontraban escondidos en un tractocamión en un terreno baldío en un municipio de Puebla.

En tanto, por los 47 operativos relacionados con tráfico de personas, sólo se han detenido a 67 personas, y se han interpuesto 219 denuncias por parte de los migrantes por los delitos de tráfico ilícito de migrantes.

Sin opciones

Ana Saiz Valenzuela, directora General de la organización internacional Sin Fronteras advirtió que este tipo de traslados se dan luego de que las personas no encuentran opciones para viajar de manera segura, pues al no tener otra alternativa y estar cerradas las vías legales para migrar se acaban poniendo en manos de personas traficantes que los sometes a estos riesgo o que son prácticamente acciones de tortura.

La activista reiteró que la situación de una personas que acaba en un transporte de este tipo, es una de absoluta desesperación, “sin salida, sin escapatoria y sin otra opción, eso es lo que hace que las personas acaben poniendo su vida en manos de los traficante”.

Y es que considera que los criminales se ven beneficiados por las políticas migratorias, ya que abusan de la urgencia y extrema necesidad de la gente migrante para ponerlos en situaciones tan peligrosa

En tanto, sobre los operativos implementados por el INM, lamentó que no exista transparencia en actuar, pues, dijo, operan de una manera arbitraria y sus programas no son claros. Lo que genera que el número de personas que ellos llaman recatados no coincida con el número de personas migrantes que interponen una denuncia por ser claras víctimas de un delito grave de tráfico.

