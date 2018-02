José Antonio Meade Kuribreña rindió protesta como candidato presidencial del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Se dijo absolutamente convencido de que la del próximo 1 de julio será una “elección fundacional” en que se habrá de optar “entre ir hacia adelante o ir hacia atrás” y prometió que su eventual gobierno se dedicará a “atender y resolver” en favor de un crecimiento que no hipoteque el futuro de los mexicanos.

Antes, durante una reunión con aspirantes a gobernadores, diputados y senadores del PRI, reconoció: “Nos va a tocar enfrentar la batalla más difícil que hemos dado en el país.

“Nadie nos dijo que iba a ser sencillo. Todos los que aquí estamos sabemos que la contienda va a ser difícil, que va a ser una contienda complicada, que va a ser apretada. Pero es una contienda que todavía no empieza, empieza el 30 de marzo”.

A los priistas les dijo que no solamente está en riesgo su visión y su agenda, “no hay manera de que perdamos esta elección, no hay manera de que la perdamos porque todos ustedes y yo vamos a salir a dejar el corazón en la contienda electoral”.

Desde su óptica, “el país va a escoger entre tres perfiles, como quien escoge entre tres doctores.

“Cuando uno tiene una enfermedad, un reto, un malestar, al final del día, cuando escoge entre diferentes perfiles, lo que va a tener por delante es un doctor que se retiró hace 15 años, que no ha vuelto a estar en una mesa de operación, que no ha vuelto a estar cerca de donde se toman decisiones, que no ha vuelto a leer lo mínimo para mantenerse actualizado en lo que la medicina ha avanzado; vamos a tener otro doctor que hace yoga y toca la guitarra, y que va a recomendar medicina alternativa para superar nuestros retos. Y vamos a tener una generación que va a dar la batalla, preparados, con experiencia, con talento, con emoción, con honorabilidad y con compromiso. Y así, ¡vamos a ganar!”

rramos@eleconomista.com.mx