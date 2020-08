El canciller Marcelo Ebrard anunció que México participará en una nueva prueba de una vacuna italiana contra el Covid-19.

El secretario indicó que la prueba de la vacuna se suma a la acordada con Rusia y su "Sputnik V", cuyos protocolos e información se acordó serán transferidos por las autoridades rusas a México para que, a su vez, se busque la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Ebrard agregó, en la conferencia presidencial de este martes 25 de agosto, que hay 19 proyectos en los que el gobierno federal destinará recursos públicos relacionados con el coronavirus, entre ellos cuatro vacunas contra la enfermedad Covid-19 desarrolladas por la UNAM, el Tec de Monterrey, la Universidad de Querétaro y el IMSS.

En el tema de la pandemia, por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo que se ha reducido el número de pruebas para detectar Covid-19 en el país porque hay menos pacientes.

“En la medida que tenemos menos personas que enferman, menos personas que presentan los síntomas hay menos pruebas porque hay menos personas que necesitan que se les aplique la prueba”, afirmó el funcionario.

SCJN puede validar consulta para juicio a expresidentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la validez de una eventual consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes la puede dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su conferencia, el mandatario reiteró su postura de que sea a través de una consulta pública que se tome la decisión de enjuiciar o no a expresidentes por casos de corrupción.

En este sentido López Obrador afirmó que los primeros facultados para convocar al ejercicio son los ciudadanos, en segunda instancia los legisladores y por último él, como titular del Ejecutivo federal.

“Hay dos posibilidades: una es que sea el mismo día de la elección federal, el año próximo, creo 6 de junio y la otra posibilidad es que sea creo que en agosto, eso lo decide la Suprema Corte. Si es por solicitud de legisladores o el presidente tiene que aprobarse en las Cámaras y ya ahora estoy informado que se aprueba en las Cámaras con mayoría simple, esto es muy importante, lo de la consulta porque son dos vías: la Fiscalía hace su trabajo, los jueces hacen su trabajo y si resultan implicados los expresidentes hay que decidir y tenemos también que resolver entre todos y desde luego tienen que participar constitucionalistas, tienen que participar abogados”, aseguró.

Sin temor a declarar por videos: AMLO

En el marco de la difusión de videos en los que se ve al excoordinador de Protección Civil David León y a su hermano Pío López Obrador en la entrega de dinero en apoyo a Morena, el presidente mexicano aseguró que no tiene temor a que se le investigue por dicho caso.

“No tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y participar en todo lo que se me involucre, este caso de mi hermano, claro que voy si me convocan de la Fiscalía, ya lo he dicho, no es la primera vez que voy a defenderme y siempre he salido de la columna ileso y aprovecho también para ir a hablar de quienes me acusan, aprovecho para aportar pruebas (…) para que quede esto completamente claro”, dijo.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo aseveró que las bases de lo que llama la Cuarta Transformación de la vida pública del país quedarán fincadas este año.

“A pesar de la pandemia y la crisis económica sigo sosteniendo que el primero de diciembre de ese año quedan establecidas las bases de la Cuarta Transformación del país no vamos a pedir más tiempo, el primero de diciembre voy a informar como ya es otro gobierno distinto y cómo ya se empiezan a establecer nuevos hábitos en el quehacer público y, lo más importante, el cambio de la mentalidad de nuestro pueblo.

“Se ha avanzado al grado que si después del día primero de diciembre la gente dice que ya no quiere que yo siga de presidente me quedaría satisfecho porque diría ya sentamos las bases”, sostuvo el mandatario.