Luego de que la Secretaría de Salud de Nuevo León denunció haber recibido del gobierno federal 4,680 vacunas contra Covid-19 de Sinovac en una temperatura mayor a la recomendada - y que esto se replicó en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Oaxaca, Campeche, Nuevo León y Tamaulipas-, la Secretaría de Salud federal negó que los biológicos estuvieran "echados a perder", recomendó su uso, y pidió que las regresaran en caso de no querer ocuparlas.

“No hay ninguna razón para no usarlas (…) Si insisten a nivel estatal que no lo quieren utilizar, hay mucha necesidad de vacuna y la podremos utilizar en otro lugar”, dijo el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud federal, Ruy López Ridaura.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, recordó que el 27 de febrero llegaron a México 800,000 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio Chino, Sinovac, procedentes del Aeropuerto Internacional de Beijing, pero la Secretaría de Salud no pudo comenzar su aplicación, debido a que la empresa farmacéutica no proporcionó el Certificado de Análisis correspondiente, mismo que llegó el 5 de marzo, es decir, las vacunas estuvieron seis días en bodega.

Ruy López Ridaura dijo que la Secretaría de Salud revisó que los paquetes de vacunas tuvieran los niveles correctos de temperatura antes de enviarlas a los estados. “Se revisaron los datos y en ninguna de ellas hubo un problema a considerar”, sostuvo.

“No hay ningún problema. Creo que desde el punto de vista de precaución estuvo bien que hayan dicho: 'llegaron a una temperatura que no sabemos, por favor, los comités federales técnicos dígannos qué hacer'. Y eso está bien, es una buena conducta. De ahí que a decir que no sirven, antes de recibir el dictamen, y el dictamen se les entregó hoy diciendo que lo pueden liberar. Entonces, esperemos que lo puedan utilizar. Si insisten a nivel estatal que no lo quieren utilizar, hay mucha necesidad de vacuna y la podremos utilizar en otro lugar, pero en principio la sugerencia es que se sigan utilizando, porque ya están allá en Nuevo León, están en una cámara fría, se puede utilizar perfectamente para la población a la que estaba destinada sin ningún riesgo ni de problemas de potencia ni de seguridad”, dijo el funcionario.

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, informó que devolvería al gobierno federal 4,680 dosis de la vacuna de la empresa Sinovac, de un total de 33,480 dosis que recibió para la zona norte de la entidad, debido a que estaban en mal estado.

“Venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada. Deben mantenerse a entre 2 y 8 grados (centígrados), pero estaban entre 12 y 13 grados. Las vacunas así no tienen efectividad y no están bien conservadas”, dijo.

“Venían en mal estado porque no cumplieron con la conservación y el almacenamiento adecuado. (…) No vamos a aceptar que se apliquen vacunas que no cumplen con las medidas adecuadas”, añadió.

Manuel de la O Cavazos dijo saber que Tamaulipas, Jalisco y Michoacán también presentaron los mismos problemas con las vacunas. “Sí se está presentando en otros estados del país, que hay vacunas echadas a perder, para que quede claro”, refirió el funcionario local.

