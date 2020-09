El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se vigilará el presupuesto de los estados y municipios con el objetivo de que no sea utilizado en las campañas electorales.

En el marco de la presentación del Paquete Económico 2021 entregado en la víspera al Poder Legislativo, el mandatario advirtió que en caso de encontrarse irregularidades en el uso del presupuesto se denunciará ante la Fiscalía en Delitos Electorales.

“Vamos a estar muy pendientes del ejercicio del presupuesto y ofrezco disculpas por adelantado, pero vamos a estar fisgoneando el gasto de los estados y en los municipios; si vemos que están utilizando dinero del presupuesto estatal, del presupuesto municipal para entregar despensas, frijol con gorgojo y obtener votos, ya lo dijimos y lo repito (…) lo vamos a denunciar y aprovecho para llamar a todo el pueblo a que estemos denunciado, todo esto que es una lacra y que nos impide hacer realidad la democracia”, dijo.

El mandatario aseguró que durante las conferencias presidenciales, una vez que el Tribunal Electoral autorizó que se pueden mantener, se señalará si hay compra de votos o se condicionan los programas sociales tanto a nivel local como federal.

“A nivel federal, quien se atreva a esa no sólo va a ser despedido sino se va a poner a consideración de la Fiscalía de Delitos Electorales y recuerdo que ahora los delitos electorales son delitos graves, porque ya se modificó la Constitución, sea quien sea, ese va a hacer un gran logro para que no se vuelva hablar de la `dictadura perfecta´”, aseveró.

Reapertura, vacuna contra Covid y participaciones a estados

Este miércoles el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó el paquete económico para el siguiente año, en donde reiteró que mientras no haya una vacuna la economía va a operar de manera inusual.

“Nos tiene tranquilos como va hoy, es decir, a pesar de que ha habido un proceso de reapertura gradual desde el primero de junio, y como lo muestra aquí todas los días a las 7 de noche Hugo López-Gatell hay una clara tendencia decreciente en los contagios.

“El tema de la vacuna fue dicho en otro contexto, es decir, mientras no exista una vacuna la economía va a seguir operando en circunstancias inusuales, es decir, no es que no esté operando, no es que tengamos el cierre duro de abril y mayo”, dijo.

El titular de Hacienda aseguró, en cuanto a las participaciones a los estados, que “no está sujeta a decisión política en un sentido u otro. De hecho la Ley de Coordinación Fiscal tiene una fórmula, literalmente una fórmula matemática que estima cuánto de la recaudación fiscal participable le corresponde a los estados, lo que sí nosotros recibimos una instrucción muy precisa del presidente es de no quitar ninguno de los acuerdo que había ya con las entidades federativas”.

Herrera también expuso, por otra parte, que para el siguiente año se prevé fortalecer al presupuesto de Pemex.

Deuda pública

El secretario de Hacienda se pronunció sobre la meta de deuda propuesta en el II Informe de Gobierno del Ejecutivo federal en donde se estimó que la meta de endeudamiento es de 70% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).

“La deuda de la mayor parte de las personas y de las empresas se reporta bajo deuda bruta (…) los gobiernos suelen medir su deuda de una manera distinta, lo miden como porcentaje del PIB y el PIB te da una idea de la capacidad de pago de una administración, el gobierno mexicano, es el único gobierno del mundo que tiene, pero nosotros no hemos querido cambiar la definición para no crear una confusión, tiene una definición distinta; sí se mide la deuda como porcentaje del PIB, pero se mide la deuda neta.

“Cuál es la diferencia de la deuda neta y la deuda bruta: a la deuda bruta le quitas lo que hay en caja y eso te da la deuda neta de tal forma que el endeudamiento puede contablemente subir porque aumentó la deuda o porque te gastaste lo que tenías en caja, aunque no se haya pedido prestado más, como las referencias internacionales están en deuda bruta esa es la razón por la que desde hace algún tiempo se está publicando deuda bruta en el gobierno mexicano.

“Referente al techo sostenible ha sido una práctica internacional en la que se pide a los países tengan una idea no de cuál es el objetivo, sino de cuál es el techo; el techo es distinto para las economías avanzadas y para las economías en desarrollo”, sostuvo.

En este sentido, López Obrador aseguró que no se endeudará más al país.

“El aumento de la deuda de México se debe a la caída en la economía y a la depreciación del peso, no a deuda adicional, estamos seguros de que en la medida de que se va a ir recuperando la economía va a ir bajando ese porcentaje de deuda y el propósito es dejar la deuda pública igual que como la recibimos considerando el Producto Interno Bruto del país”, afirmó.

El mandatario añadió que la estrategia para afrontar la crisis económica y de salud por el coronavirus ayudó a que se ahorren 350,000 millones de pesos en el pago del servicio de deuda el siguiente año.