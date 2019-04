La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) informó que hay un riesgo latente de que sean desplazados del desfile -que por muchos años han realizado- para conmemorar el Día Internacional del Trabajo el próximo primero de mayo. Al parecer la convocatoria viene de la presidencia y se pretende que participen los trabajadores, pero sin líderes sindicales, dijo Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT.

“En algún momento el presidente (Andrés Manuel López Obrador) señaló que las directivas de los sindicatos no necesariamente tienen que ver con el interés de los trabajadores y que a veces sus intereses les llevan a dar información que no es la correcta; y que él iba a empezar… pues un poco diciendo, pues yo me voy a comunicar directamente con los maestros y voy a mostrar que ustedes, sus intereses no son los mismos”, comentó el líder sindical en reunión plenaria.

Hernández Juárez explicó que como lo hacen cada año se empezaron con los preparativos y se abocaron a tramitar la solicitud de la utilización del Zócalo para el desfile del primero de mayo, “como lo hemos hecho desde hace muchos años; ya no habían dicho que estaba autorizado que no había ningún problema; pero en la última reunión donde la Comisión Política de la UNT, se presentó a trabajar sobre asuntos de logística, le dijeron que había otra solicitud, no nos dijeron quién, no les voy a mentir, pero a mí me llamó la atención que después de estos, llamémosle dificultades que a habido para lograr sacar la reforma educativa y la movilización de los compañeros de la CNTE han realizado nos digan que alguien más estará en ese escenario”.